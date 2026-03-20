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Internacional

Stevie Young, do AC/DC, é internado às pressas em Buenos Aires

Músico passa por bateria de exames

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Reprodução InternetStevie Young, do AC/DC, é internado às pressas em Buenos Aires

​O guitarrista do AC/DC, Stevie Young, foi hospitalizado nesta quinta-feira (19) em Buenos Aires, na Argentina.

A notícia surge em meio à passagem da turnê da banda pela América do Sul, gerando apreensão nos fãs, embora os primeiros relatos oficiais busquem tranquilizar o público.

​De acordo com um porta-voz da banda em entrevista à agência Reuters, a internação foi uma medida preventiva.

Stevie está passando por uma bateria completa de exames para monitorar sua condição de saúde.

​Apesar do susto, as notícias sobre o estado do músico são positivas:

​A internação ocorreu por "excesso de cautela". O guitarrista está bem e, segundo a equipe, apresenta-se com  "bom humor".

​A internação acontece apenas duas semanas após a banda encerrar sua passagem pelo Brasil, onde realizou três shows em São Paulo.

Reprodução Internet 

​A grande dúvida agora reside na continuidade da turnê. Até o momento, não houve anúncio de cancelamento ou adiamento das datas programadas no Estádio Monumental de Núñez.

Tags:
ACDCStevieStevie YoungRock#músicaArgentina
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