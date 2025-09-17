Izzy Mais
Internacional

Pastor sul-africano prevê volta de Cristo em setembro de 2025

mas especialistas lembram que data é incerta

O pastor sul-africano Joshua Mhlakela teria declarado, em entrevista a um canal religioso, que Jesus Cristo retornará à Terra entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025.

 Segundo ele, a data lhe foi revelada em uma visão espiritual, na qual teria visto Cristo entronizado e ouvido a frase: “Eu estou voltando em breve”.

Mhlakela relacionou a previsão à Festa das Trombetas (Rosh Hashaná), celebração judaica que, em 2025, ocorrerá justamente entre a noite de 22 e o pôr do sol de 24 de setembro. 

Para o pastor, haveria uma conexão simbólica entre a festividade e o retorno de Cristo.

A declaração ganhou repercussão em redes sociais, dividindo opiniões.

 Enquanto alguns fiéis compartilharam a mensagem como um “alerta espiritual”, críticos recordaram que, segundo a própria Bíblia, ninguém pode determinar a data da segunda vinda de Jesus. O evangelho de Mateus (24:36) afirma que “daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai”.

Apesar da circulação online, não há registros em veículos de imprensa confiáveis nem em instituições religiosas reconhecidas que confirmem a fala atribuída a Mhlakela. 

Líderes cristãos de diferentes denominações já reforçaram, em outras ocasiões, que previsões específicas sobre a volta de Cristo não têm respaldo teológico.

Ao longo da história, inúmeros pregadores anunciaram datas para o “fim dos tempos” ou a “volta de Cristo”. Todas se mostraram incorretas, alimentando debates sobre interpretações literais de profecias e a influência das redes sociais na propagação de boatos religiosos.

Conclusão

Até o momento, a fala atribuída a Joshua Mhlakela deve ser tratada como profecia pessoal sem comprovação. Especialistas recomendam cautela diante de previsões desse tipo, lembrando que, segundo a tradição cristã, a expectativa pela volta de Cristo não deve ser vinculada a datas específicas.

