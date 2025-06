Homem desaparecido na Turquia, participa sem saber de seu próprio resgate

Um caso inusitado ocorrido na Turquia ganhou destaque na imprensa internacional após um morador da província de Bursa, no noroeste do país, ter se juntado acidentalmente a uma equipe de resgate que, ironicamente, procurava por ele.

Beyhan Mutlu, de 50 anos, havia sido dado como desaparecido após passar algumas horas bebendo com amigos em uma área rural do distrito de Inegöl. Segundo relatos, ele se afastou do grupo e, desorientado, acabou entrando em uma floresta próxima.

Sem conseguir contato com o homem, familiares e amigos acionaram as autoridades locais, que iniciaram uma operação de busca e salvamento.

Durante as buscas, Mutlu, que aparentemente não sabia que era o foco da operação, encontrou um grupo de voluntários e socorristas na mata e decidiu se juntar aos esforços, acreditando que estavam à procura de outra pessoa.

Apenas quando os membros da equipe começaram a gritar repetidamente o nome “Beyhan Mutlu” durante a busca é que ele percebeu o equívoco e respondeu, tranquilamente: “Estou aqui.”

Surpresos, os socorristas confirmaram sua identidade e o acompanharam de volta para casa, ileso. O episódio gerou uma onda de comentários bem-humorados nas redes sociais e foi destaque em diversos veículos de comunicação, incluindo a emissora turca NTV e o jornal britânico The Guardian.

Apesar do tom cômico da história, autoridades locais reforçaram a importância de manter contato com familiares em passeios por áreas remotas e alertaram para os riscos de consumir álcool em excesso em ambientes naturais.