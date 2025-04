Trump reforça teoria de que Covid-19 surgiu de laboratório em Wuhan

Durante o governo de Donald Trump, a Casa Branca passou a promover a teoria de que o Sars-CoV-2, vírus responsável pela Covid-19, teria sido criado artificialmente e escapado de um laboratório de doenças infecciosas em Wuhan, na China.

A iniciativa revive o debate sobre as origens da pandemia e foi divulgada em um novo site oficial, que anteriormente era voltado para informações de saúde.

O portal, batizado de "Lab Leak — The True Origins of Covid-19" ("Vazamento de Laboratório — A Verdadeira Origem da Covid-19", em tradução livre), apresenta uma série de argumentos que sustentam a teoria.

Entre eles, afirma que o vírus possui "uma característica biológica inexistente na natureza"; destaca que Wuhan abriga o principal laboratório chinês de pesquisa sobre coronavírus Sars, acusado de realizar estudos de "ganho de função" (alterações genéticas que potencializam organismos) com padrões de biossegurança considerados inadequados; e alega que, caso houvesse provas concretas de uma origem natural, estas já teriam sido reveladas.

A publicação também critica o infectologista Anthony Fauci, um dos principais nomes no combate à pandemia nos Estados Unidos, acusando-o de se basear em apenas um estudo para desconsiderar outras possíveis origens do vírus.

Até então, a posição oficial norte-americana era de que a Covid-19 teria surgido de uma transmissão viral entre animais e humanos, com os primeiros casos relacionados ao mercado municipal de Wuhan.

Essa linha de investigação continua a ser apoiada por grande parte da comunidade científica, que aponta para diversas evidências, como a associação do coronavírus a cães-guaxinins vendidos no mercado de Huanan, a concentração inicial de casos na região e análises genéticas que indicam o surgimento do vírus no final de 2019.

