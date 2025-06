Na Suécia, urina vira fertilizante para cevada em projeto de cerveja sustentável

Durante um festival de música realizado em Uppsala, na Suécia, no dia 29 de abril, uma iniciativa inusitada chamou a atenção do público e gerou debates sobre inovação e sustentabilidade.

A empresa Sanitation 360, especializada em soluções sanitárias ecológicas, recolheu 20 mil litros de urina dos banheiros químicos do evento com um propósito singular: torná-la parte do processo de produção de cerveja.

Antes que os mais desavisados se assustem, vale esclarecer: o líquido não é utilizado diretamente na bebida. O processo é muito mais sofisticado.

Primeiro, a urina é coletada em banheiros especialmente adaptados.

Em seguida, é encaminhada para uma unidade de tratamento, onde passa por uma transformação que a converte em um pó rico em nutrientes.

Esse material é então utilizado como fertilizante em plantações de cevada na ilha de Gotland, região conhecida por sua tradição na produção de insumos para a indústria cervejeira sueca.

A proposta tem como principal objetivo reduzir a dependência de fertilizantes químicos, promovendo uma agricultura circular e mais sustentável.

Esta foi a segunda edição do projeto e, em comparação ao ano anterior, o volume de urina coletado dobrou, sinalizando o interesse crescente por soluções ambientalmente conscientes.

Ao reaproveitar resíduos humanos em prol da produção agrícola, o projeto reforça a importância da inovação em cadeia produtiva e oferece uma nova perspectiva sobre o futuro da sustentabilidade com um leve toque de criatividade e bom humor.