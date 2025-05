Ed Gale, o ator por trás de Chucky, morre aos 61 anos

Ed Gale, eternizado por dar vida ao icônico boneco Chucky nos filmes da franquia Brinquedo Assassino, faleceu nesta terça-feira (27/5), aos 61 anos, em Los Angeles.

A informação foi divulgada pelo site TMZ. Segundo fontes próximas, o ator estava internado em uma casa de repouso especializada, mas a causa oficial da morte não foi confirmada.

Com uma trajetória marcada por ousadia, talento e superação, Gale construiu uma carreira notável em Hollywood, atuando em mais de 130 produções entre filmes, séries e comerciais.

Sua sobrinha, Kayse Gale, prestou uma tocante homenagem nas redes sociais, descrevendo o ator como alguém que "fez sua última reverência e agora é a atração principal na vida após a morte".

Um corpo pequeno, um talento gigante

Nascido com nanismo, Ed Gale nunca permitiu que sua condição física limitasse suas ambições artísticas. Aos 20 anos, mudou-se para a Califórnia com apenas US$ 41 no bolso e uma vontade inabalável de conquistar seu espaço na indústria do entretenimento.

Seu primeiro papel de destaque veio em Howard, o Super-Herói (1986), produção da Marvel onde interpretou o personagem-título em diversas cenas físicas uma atuação que exigia precisão, condicionamento e expressividade corporal. O filme foi um divisor de águas e abriu portas para novos projetos.

No ano seguinte, Gale brilhou na comédia Spaceballs (1987), de Mel Brooks, e logo depois ganhou reconhecimento mundial por seu trabalho em Brinquedo Assassino (1988). Embora a voz de Chucky fosse dublada por Brad Dourif, era Gale quem controlava fisicamente o personagem nas cenas que exigiam um boneco em tamanho real um feito técnico que exigia grande esforço físico e atuação precisa.

Foto: Michael Tullberg/Getty Images/Universal Pictures / Rolling Stone Brasil

Além do cinema, Gale também atuou em séries como Seinfeld, My Name is Earl, The Drew Carey Show e Ally McBeal, consolidando-se como um rosto conhecido da TV americana.

Ele também participou de comerciais e foi convidado em convenções de cultura pop, onde sempre foi muito bem recebido pelos fãs do gênero terror e ficção científica.

Um artista multifacetado

Além de atuar, Ed Gale era conhecido nos bastidores por sua dedicação profissional, senso de humor e pela forma carismática como se relacionava com colegas de elenco e equipe técnica.

Sua habilidade em interpretar personagens com complexidade emocional e física o tornou referência para outros artistas com deficiência física.

Foto: Reprodução Facebook

Controvérsias e últimos anos

Em 2023, Gale enfrentou acusações graves envolvendo mensagens inapropriadas com menores de idade. As alegações, divulgadas pela imprensa internacional, mancharam seus últimos anos de vida e geraram repercussão negativa. Apesar disso, não houve processo judicial formalizado até sua morte.

Um legado que permanece

Ed Gale deixa um legado significativo, especialmente dentro do cinema de gênero, onde seu trabalho com o personagem Chucky segue sendo reverenciado como parte fundamental do sucesso da franquia Brinquedo Assassino. Sua coragem em desafiar expectativas e conquistar seu espaço em Hollywood continua a inspirar muitos artistas que também enfrentam barreiras físicas e sociais.

Mais do que o terror de Chucky, Gale foi um artista completo, com uma carreira rica e uma presença inesquecível nas telas.

(Foto: Reprodução/ Facebook)