"Príncipe Adormecido": Saudita completa duas décadas em coma

O príncipe saudita Al-Waleed bin Khaled bin Talal, conhecido mundialmente como o "Príncipe Adormecido", completou 36 anos no último dia 18 de abril.

Ele permanece em coma desde 2005, quando sofreu um grave acidente de carro enquanto cursava a universidade em Londres.

Desde então, está internado na Cidade Médica Rei Abdulaziz, em Riad, capital da Arábia Saudita.

O acidente resultou em um severo traumatismo craniano, e, desde então, Al-Waleed é mantido vivo por meio de aparelhos, com respiração assistida e alimentação por sonda.

Foto: Reprodução X



Apesar das recomendações médicas para suspender o suporte vital, o pai do príncipe, Khaled bin Talal, se recusa a autorizar o desligamento dos equipamentos, mantendo a fé de que o filho ainda pode se recuperar.

Segundo ele, se a morte fosse o destino determinado por Deus, ela teria ocorrido no momento do acidente. A posição da família comove a população saudita e atrai atenção internacional, sendo vista como um símbolo de perseverança e esperança.

Al-Waleed é bisneto do rei Abdulaziz, fundador do Reino da Arábia Saudita, e sua história segue repercutindo como uma das mais emblemáticas do Oriente Médio.

