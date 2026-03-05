Redão motos
Coca-Cola lança versão sem açúcar, sem calorias e sem cafeína e amplia opções de consumo

Nova variação “Triple Z” reflete mudança no comportamento do consumidor, que busca mais controle sobre estímulos e impacto nutricional

Reprodução InternetCoca-Cola lança versão sem açúcar, sem calorias e sem cafeína e amplia opções de consumo

A Coca-Cola apresentou ao mercado uma nova variação do refrigerante que elimina simultaneamente três componentes da fórmula tradicional: açúcar, calorias e cafeína. Batizada de Triple Z, a bebida surge como resposta a um perfil de consumidor que deseja manter o sabor característico da marca, mas sem estímulo energético ou impacto calórico.

Durante décadas, a escolha do refrigerante se limitava basicamente entre as versões tradicional e diet. Nos últimos anos, porém, o debate passou a incluir não apenas a redução de açúcar, mas também os efeitos da cafeína no organismo, como impacto no sono, na ansiedade e na sensibilidade individual ao estimulante.

Mudança no padrão de consumo

A nova versão acompanha uma tendência mais ampla do setor alimentício: consumidores buscam produtos que se adaptem à rotina diária, inclusive em períodos noturnos, quando a ingestão de cafeína pode ser evitada. Nesse cenário, o refrigerante deixa de ser apenas um refresco e passa a integrar hábitos mais personalizados de consumo.

Segundo especialistas do setor, a reformulação não é tecnicamente simples. O açúcar, além de conferir doçura, influencia a densidade, a sensação na boca e o equilíbrio da acidez. Já a cafeína contribui para a percepção do amargor e intensifica a sensação de frescor. Retirar esses elementos mantendo a identidade sensorial do produto exige ajustes precisos na combinação de aromatizantes e adoçantes.

Lançamento gradual

Como ocorre com inovações do segmento, o lançamento inicial acontece em mercados selecionados. A estratégia permite avaliar a aceitação do público antes de uma possível expansão global. Caso a adesão seja consistente, a bebida pode se tornar parte permanente do portfólio; do contrário, tende a permanecer como edição experimental.

Experiência sensorial além do sabor

Estudos sensoriais indicam que a experiência com refrigerantes envolve não apenas o sabor, mas também a interação entre acidez, carbonatação e o leve estímulo da cafeína. Essa combinação contribui para a sensação de “refresco” associada ao produto.

A introdução da Triple Z reforça uma tendência crescente na indústria de bebidas: oferecer opções mais ajustáveis ao estilo de vida contemporâneo, priorizando controle e personalização do consumo.

Fontes: comunicados corporativos da The Coca-Cola Company e cobertura do setor alimentício por veículos especializados como FoodNavigator e Beverage Industry Magazine.

