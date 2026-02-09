O "Campeonato Mundial de Sexo" na Suécia: Esporte de Alta Performance ou Golpe de Marketing?

Nos últimos meses, um assunto inusitado dominou as redes sociais e as mesas de bar: a suposta oficialização do sexo como esporte na Suécia.

De acordo com relatos virais, o país teria organizado o primeiro Campeonato Mundial de Sexo, uma competição que transcenderia o tabu para se tornar uma prova de resistência, técnica e até erudição histórica.

​Mas o que há de verdade por trás dessa história que mistura "atletas do prazer" e o milenar texto do Kamasutra?

​A Anatomia do Boato: Regras e Teoria

​A notícia que circulou descrevia um evento extremamente estruturado. Segundo os relatos, os competidores seriam avaliados em 16 disciplinas ao longo de várias semanas. O grande diferencial, que chamou a atenção de intelectuais e curiosos, era o sistema de pontuação híbrido:

​Desempenho Físico:Avaliação de resistência cardiovascular, força e técnica.

​Conexão e Criatividade:A química entre os parceiros e a capacidade de inovar sob pressão.

​O Fator Intelectual:Pontos valiosos seriam atribuídos a quem demonstrasse domínio teórico sobre as posições e a filosofia do Kamasutra.

​Essa exigência transformaria a arena em um centro de saber cultural, onde o competidor deveria ser, ao mesmo tempo, um atleta e um estudioso da história erótica mundial.

​O Balde de Água Fria: A Realidade dos Fatos

​Embora a narrativa seja fascinante, a realidade é menos cinematográfica. O caso começou quando Dragan Bratic, um empresário do setor de entretenimento adulto na Suécia, fundou a "Federação Sueca de Sexo" e solicitou a adesão à Confederação Sueca de Esportes.

​A resposta das autoridades foi curta e grossa: o pedido foi rejeitado. A Confederação Sueca de Esportes declarou formalmente que a solicitação não cumpria os requisitos técnicos e éticos para ser considerada uma modalidade esportiva oficial. Portanto, a Suécia nunca reconheceu o sexo como esporte.

​Por que acreditamos?

​O sucesso da "fake news" deveu-se à riqueza de detalhes. Ao incluir tabelas de pontuação e a exigência de conhecimentos sobre o Kamasutra, os criadores do boato deram uma aura de legitimidade ao evento. No fim das contas, o "campeonato" foi uma tentativa privada de marketing que ganhou proporções globais graças à nossa curiosidade pelo bizarro.

​O Veredito Final

​O Campeonato Mundial de Sexo, nos moldes em que foi divulgado, não existe como esporte oficial. O que vimos foi um caso clássico de marketing viral que utilizou o prestígio da cultura milenar indiana e a fama de liberdade sexual da Suécia para capturar cliques.

​A busca pela "excelência total" entre o corpo e a mente continua sendo um objetivo pessoal e filosófico, mas, por enquanto, as medalhas de ouro continuam restritas às pistas de atletismo e às piscinas olímpicas.