Menina britânica com sintomas inéditos desperta interesse de pesquisadores

Uma menina britânica tem chamado atenção de especialistas e da mídia internacional por apresentar uma combinação de sintomas possivelmente inédita.

Olivia Farnsworth, cuja idade não foi confirmada, teria alterações genéticas raríssimas que resultam em respostas incomuns do corpo humano.

Relatos de familiares indicam que Olivia apresenta uma deleção no cromossomo 6, acompanhada de características atípicas:

Ausência de dor: a menina supostamente não percebe ferimentos, mesmo em situações graves. Um dos episódios narrados envolve um atropelamento, do qual teria se recuperado sem aparentes lesões.

Falta de apetite: Olivia precisaria ser lembrada constantemente de se alimentar, já que não manifesta sinais naturais de fome.

Privação de sono sem consequências aparentes: a menina poderia permanecer vários dias sem dormir, mantendo-se alerta e ativa.

Especialistas afirmam que, se confirmados, esses sintomas podem indicar uma condição genética até então desconhecida, com potencial para oferecer novos insights sobre os mecanismos cerebrais que regulam dor, fome e sono.

A mãe de Olivia, Niki Trepak, compartilha detalhes da rotina da filha para aumentar a conscientização sobre síndromes genéticas raras. Segundo ela, a supervisão constante é fundamental, já que a ausência de dor e fome representa riscos significativos à saúde. Alimentação monitorada, horários estruturados e acompanhamento médico próximo fazem parte do cotidiano da família.

Apesar da repercussão na imprensa, ainda não há publicações científicas que confirmem oficialmente os relatos sobre Olivia.

No entanto, geneticistas e neurologistas demonstram interesse por situações como esta, que podem contribuir para a compreensão de condições genéticas raras e de como elas afetam funções essenciais do corpo humano, como percepção de dor, apetite e sono.

Casos semelhantes, embora extremamente raros, já inspiraram estudos sobre mutações genéticas ligadas a neuropatias congênitas e distúrbios do sono.