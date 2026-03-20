Morre Chuck Norris, Ícone das Artes Marciais, aos 86 Anos

O mundo das artes marciais e do cinema de ação perdeu um de seus maiores expoentes.
O ator e lutador Chuck Norris faleceu na manhã desta quinta-feira (19), no Havaí, aos 86 anos.
A notícia foi inicialmente divulgada pelo portal TMZ e confirmada posteriormente pela família por meio de um comunicado oficial nas redes sociais.
Uma Partida Repentina
De acordo com as informações disponíveis, Norris foi levado às pressas a uma unidade hospitalar após uma emergência médica. A morte foi descrita como repentina, surpreendendo amigos e fãs, já que o ator mantinha uma rotina ativa; um dia antes do ocorrido, ele realizava seus treinamentos habituais e não apresentava sinais de debilidade.
Em nota, a família expressou o pesar e pediu privacidade neste momento de dor:
"É com o coração pesado que nossa família compartilha a partida do nosso amado Chuck Norris. Embora prefiramos manter as circunstâncias em privado, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz."
A Trajetória de uma Lenda
Nascido em Oklahoma, Carlos Ray "Chuck" Norris iniciou sua jornada servindo na Força Aérea dos Estados Unidos entre 1959 e 1962. Foi nesse período que ele descobriu sua paixão pelas artes marciais, tornando-se um mestre respeitado antes mesmo de brilhar nas telas.
Sua ascensão em Hollywood foi marcada por momentos icônicos:
- Duelo Histórico:Sua luta contra Bruce Lee em“O Voo do Dragão”é considerada uma das maiores cenas de combate da história do cinema.
- Estrela de Ação:Protagonizou sucessos como“Braddock - O Grito de Liberdade”e“Comando Delta”.
- Legado na TV:Imortalizou o personagem Cordell Walker na longa série“Walker, Texas Ranger”.
Além de sua carreira, Norris se tornou um fenômeno da cultura pop, sendo alvo de "fatos" e memes que exaltavam sua força indestrutível uma prova do carinho e da admiração que o público sempre nutriu por ele. A causa da morte ainda não foi revelada.
Admilson Leme