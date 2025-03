Homem Vende Rim para Garantir o Futuro da Filha

Um homem em West Bengal, na Índia, perdeu um de seus rins após ser convencido pela esposa a vender o órgão com a promessa de que o dinheiro seria utilizado para garantir a educação e o casamento de sua filha de 10 anos.

Sob grande pressão, ele concordou em se submeter à cirurgia ilegal, realizada há cerca de três meses, e recebeu aproximadamente 1 milhão de rúpias indianas, o equivalente a R$ 66 mil.

No entanto, durante o período de recuperação, o homem fez uma descoberta alarmante: sua esposa havia fugido com um amante que conheceu por meio do Facebook, levando consigo todo o valor obtido com a venda do órgão.

Desesperado, ele registrou um boletim de ocorrência detalhando a fraude e, na tentativa de reatar o relacionamento, viajou com a filha até a nova casa da esposa.

Contudo, ela se recusou a voltar e anunciou sua intenção de iniciar o processo de divórcio.

Apesar de a venda de órgãos ser proibida na Índia desde 1994, o mercado ilegal continua ativo devido à escassez de doadores no país.