Como funciona a escolha de um novo papa?

A sucessão papal tem início entre 15 e 20 dias após a morte do pontífice.

Nesse intervalo, o Vaticano convoca o Colégio dos Cardeais, composto atualmente por 252 membros de diferentes países, entre eles oito brasileiros.

Desses, apenas 138 têm menos de 80 anos e, portanto, estão aptos a participar da eleição do novo líder da Igreja Católica, incluindo sete brasileiros.

O processo de escolha acontece no Conclave, mas antes disso, os cardeais se reúnem nas chamadas "Congregações Gerais". Nesses encontros diários, eles discutem e votam temas administrativos da Igreja e tomam decisões importantes, como o traslado do corpo do papa falecido para a Basílica de São Pedro, onde será velado pelos fiéis.

Mesmo antes do fim dos "novendiales" período de nove dias de missas em homenagem ao papa morto os cardeais já iniciam os preparativos para o Conclave. Eles definem datas, organizam o ambiente de votação e os alojamentos dos participantes.

Durante o Conclave, os cardeais ficam isolados em uma área restrita do Vaticano, conhecida como "zona de Conclave". Nesse período, fazem um juramento de sigilo absoluto e são proibidos de se comunicar com o mundo externo. Telefones, jornais e conversas com pessoas de fora são vetados, para evitar qualquer tipo de interferência no processo.

A votação pode ocorrer até quatro vezes por dia, duas pela manhã e duas à tarde. Se, após três dias, nenhum nome for escolhido, uma pausa de 24 horas é feita para orações. Caso a indecisão persista por mais sete votações, outro intervalo pode ser determinado. Se 34 votações forem realizadas sem sucesso, os dois cardeais mais votados disputam uma espécie de "segundo turno", ainda exigindo dois terços dos votos para a eleição.

Assim que um cardeal é eleito e aceita o cargo, ele escolhe um nome papal e se dirige à "Sala das Lágrimas", onde veste os trajes oficiais.

Em seguida, o novo papa é apresentado ao público na Praça de São Pedro, diretamente da sacada da Basílica, com a tradicional proclamação: “Habemus Papam” ("Temos um papa").

A confirmação da eleição também é anunciada por sinais visuais e sonoros: a fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina e o repicar dos sinos da Basílica de São Pedro.

A cor da fumaça, produzida pela queima dos votos com aditivos químicos, indica o resultado da votação. Fumaça branca significa que há um novo papa; se for preta, o processo continua.