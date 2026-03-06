Serviços de Saúde de Curitiba alcançam alto índice de aprovação entre usuários

Os serviços da rede municipal de saúde de Curitiba registraram elevados níveis de aprovação da população. De acordo com pesquisa realizada entre os dias 19 e 28 de janeiro de 2026, o índice de aprovação chegou a 86,37%, enquanto o grau de confiança dos usuários atingiu 97,13%, demonstrando forte reconhecimento da população em relação ao atendimento prestado.

O levantamento mostra que o trabalho das administrações municipais no setor de saúde vem sendo percebido pelos moradores ao longo dos anos, alcançando atualmente níveis considerados expressivos.

Ao comentar o resultado, o prefeito Eduardo Pimentel destacou que os números indicam que a cidade está no caminho certo. Segundo ele, a pesquisa revela que quem utiliza o SUS em Curitiba reconhece a qualidade e a eficiência dos serviços oferecidos.

A avaliação do atendimento prestado pelos profissionais de saúde também foi positiva. 88,59% dos entrevistados afirmaram que seus problemas de saúde foram resolvidos durante o atendimento, enquanto 85,79% classificaram os médicos como atenciosos ou muito atenciosos.

Todos os profissionais e serviços avaliados receberam nota superior a 8, indicando consistência e qualidade no atendimento em toda a rede municipal. Nas Unidades Básicas de Saúde, onde o fluxo de pacientes costuma ser maior, a média chegou a 8,5.

Entre os profissionais mais bem avaliados estão:

Agentes comunitários de saúde: 9,2

Dentistas: 9,0

Médicos: 8,8

Equipes de enfermagem: 8,8

O estudo foi conduzido pelo Instituto Ágili, que entrevistou 1.250 usuários em unidades de saúde espalhadas pelo município, contemplando diferentes perfis demográficos e experiências de utilização do sistema. Segundo o instituto, a abrangência da pesquisa garante maior robustez analítica e representatividade, permitindo uma visão ampla sobre a percepção da população em relação ao sistema de saúde.

Pontos que ainda exigem atenção

Apesar dos resultados positivos, o levantamento também identificou áreas consideradas prioritárias para melhorias. Entre as principais demandas apontadas pelos entrevistados estão a dificuldade de acesso a especialistas (18,66%) e a falta de profissionais (11,78%).

De acordo com a secretária municipal de Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak, essas questões já estão sendo trabalhadas pela administração. Ela citou o programa Especialidades em Ação, lançado em abril de 2025, que já reduziu em quase 40% o total de pacientes na fila por consultas especializadas.

Entre os avanços destacados estão a redução de 94% na fila para oftalmologia e a eliminação das filas para exames de tomografia e ultrassonografia.

Para reforçar as equipes de saúde, a Prefeitura também realizou em 2025 um processo histórico de contratações, com 718 novos profissionais nomeados para atuar nos postos de saúde, UPAs e no Ambulatório Encantar.

Segundo Tatiane, o chamamento de novos profissionais e a organização do sistema demonstram o compromisso da gestão municipal com a melhoria contínua dos serviços de saúde oferecidos à população de Curitiba.