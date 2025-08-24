Estudo aponta que Covid-19 pode acelerar envelhecimento dos vasos sanguíneos

Cinco anos e meio após o início da pandemia, pesquisadores continuam a identificar os efeitos de longo prazo da Covid-19.

Um estudo publicado no European Heart Journal revelou que a infecção pode acelerar o envelhecimento dos vasos sanguíneos em até cinco anos, impacto que se mostrou mais acentuado entre mulheres.

O fenômeno, conhecido como envelhecimento vascular, ocorre quando as artérias perdem elasticidade e se tornam mais rígidas, dificultando a circulação do sangue e elevando os riscos de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes e insuficiência renal.

A pesquisa, realizada em 16 países com mais de 2,3 mil voluntários, comparou a saúde vascular de pessoas sem histórico da doença com a de indivíduos que tiveram Covid-19 em diferentes níveis de gravidade de quadros leves a internações em UTI.

Os resultados apontaram maior rigidez arterial em mulheres que já haviam contraído o vírus, mesmo meses após a recuperação. Entre os casos graves, a deterioração foi ainda mais intensa.

De acordo com os cientistas, o coronavírus atua sobre receptores localizados no revestimento dos vasos sanguíneos, provocando disfunções e acelerando o processo de envelhecimento.

Além disso, a resposta imunológica mais rápida e intensa observada em mulheres pode contribuir para agravar os danos vasculares.

O estudo também destacou o papel protetor da vacinação. Pessoas imunizadas apresentaram menor impacto no envelhecimento vascular, o que reforça a importância da vacina não apenas na prevenção de formas graves da doença, mas também na redução de sequelas a longo prazo.

Apesar das evidências, especialistas ressaltam que medidas de prevenção e hábitos saudáveis podem ajudar a conter o avanço do envelhecimento dos vasos.

Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regular, controlar a pressão arterial e reduzir o colesterol estão entre as recomendações.

Os pesquisadores seguem acompanhando os voluntários para entender como esses efeitos evoluem com o tempo.

Até lá, a orientação é clara: adotar um estilo de vida saudável e manter acompanhamento médico contínuo são estratégias fundamentais para preservar a saúde cardiovascular no período pós-pandemia.