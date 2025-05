Terçol: entenda a infecção ocular comum e saiba como tratá-la

O terçol, também conhecido como hordéolo, é uma infecção frequente que acomete as pálpebras, caracterizada pelo surgimento de um nódulo avermelhado e doloroso na borda da pálpebra.

Apesar de geralmente ser uma condição benigna, pode causar desconforto significativo ao paciente.

Entre as principais causas do terçol estão a má higiene, como o contato frequente com as mãos sujas ou o uso de maquiagem contaminada, a blefarite (inflamação crônica das pálpebras), olhos secos devido ao bloqueio das glândulas sebáceas, uso inadequado de lentes de contato e o enfraquecimento do sistema imunológico.





Para aliviar os sintomas, especialistas recomendam a aplicação de compressas mornas na área afetada por cerca de 10 a 15 minutos, repetidas vezes ao dia.

É fundamental evitar tocar ou espremer o caroço, uma vez que isso pode agravar o quadro e disseminar a infecção.

A higienização adequada dos olhos com sabonete neutro ou solução salina também é essencial para prevenir complicações.

Em casos mais persistentes, o oftalmologista poderá indicar o uso de pomadas ou colírios antibióticos.





Caso os sintomas não apresentem melhora após alguns dias, ou se houver dor intensa e alteração na visão, é imprescindível buscar orientação médica

O profissional poderá avaliar a necessidade de intervenções adicionais, como a drenagem do terçol.