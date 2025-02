Uso de ar-condicionado e ventiladores pode agravar alergias, sem manutenção adequada

Com a elevação das temperaturas, o uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado torna-se indispensável. No entanto, especialistas alertam que, sem a devida manutenção, esses equipamentos podem intensificar sintomas alérgicos, especialmente em crianças.

O pediatra Claudio Ortega esclarece que os aparelhos, por si só, não causam alergias, mas podem desencadear crises em pessoas sensíveis caso não sejam devidamente higienizados.

Os riscos dos aparelhos

Ventilador: Ao movimentar o ar, o equipamento espalha partículas como ácaros e poeira, agravando quadros de rinite e outras alergias respiratórias.

Ar-condicionado: Além de ressecar o ambiente, o aparelho pode acumular mofo, poeira e bactérias nos filtros, liberando esses agentes no ar e provocando reações alérgicas.

Manutenção é essencial

De acordo com Ortega, o problema não está no uso dos equipamentos, mas na falta de cuidados com sua limpeza. Para garantir um ambiente saudável, ele recomenda algumas medidas:

Manutenção regular: Limpar ou trocar os filtros do ar-condicionado a cada três meses e manter os ventiladores livres de popoeira.

Temperatura moderada: Ajustar o ar-condicionado para valores acima de 22°C para evitar o ressecamento excessivo do ar.

Umidificação do ambiente:Utilizar um umidificador, toalhas úmidas ou recipientes com água para equilibrar a umidade do ar.

Higienização frequente: Aspirar e limpar os cômodos regularmente para minimizar a presença de alalérgenos.

Hidratação das vias respiratórias: Incentivar o uso de soro fisiológico para evitar o ressecamento das mucosas.

O especialista reforça que a observação dos sintomas das crianças é fundamental para um verão mais seguro. “Se houver sinais persistentes, como tosse ou irritação, é importante procurar um médico para uma avaliação detalhada e indicação do tratamento adequado”, conclui Ortega.

Via jornaldocorpo.com.br