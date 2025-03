TDAH: transtorno neurológico afeta milhões e exige atenção especializada

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é uma condição do neurodesenvolvimento que atinge entre 5% e 8% da população mundial.

Caracterizado por sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade, o transtorno pode comprometer a vida pessoal, social, acadêmica e profissional dos indivíduos afetados.

Estudos apontam que cerca de 70% das crianças diagnosticadas com TDAH apresentam ao menos uma comorbidade, e aproximadamente 10% convivem com três ou mais condições associadas.

O transtorno tem um forte componente genético, o que explica por que muitos pais, ao buscarem diagnóstico para seus filhos, acabam reconhecendo os sintomas em si mesmos. Dados indicam que cerca de 30% das crianças com TDAH possuem um ou ambos os pais com o transtorno.

Embora possa parecer que os casos estejam aumentando, especialistas explicam que o que realmente cresceu foi a conscientização sobre a condição e a precisão dos diagnósticos.

O avanço da ciência e a capacitação dos profissionais de saúde têm permitido identificar o transtorno com mais clareza. Além disso, a redução do estigma em torno do TDAH tem incentivado mais pessoas a buscar ajuda e tratamento adequado.

Desinformação e preconceito: os desafios da conscientização

Apesar dos avanços, o TDAH ainda enfrenta desinformação e preconceito, especialmente nas redes sociais e em parte da mídia, onde, muitas vezes, é tratado de forma pejorativa ou como uma "moda". No entanto, trata-se de uma condição séria, que exige compreensão e tratamento adequado.

De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), cerca de 2 milhões de brasileiros convivem com o transtorno, que pode impactar a vida desde a infância até a idade adulta.

Sem o devido acompanhamento, o TDAH pode levar a dificuldades como abandono escolar, problemas no ambiente de trabalho, envolvimento com álcool e drogas.

O diagnóstico precoce é fundamental para minimizar os impactos negativos e garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Sintomas do TDAH: como reconhecer os sinais

Os sintomas do TDAH se dividem em três principais categorias: desatenção, hiperatividade e impulsividade.

Desatenção

Dificuldade em manter o foco em tarefas e atividades recreativas.

Problemas na organização e no cumprimento de instruções.

Esquecimento frequente de compromissos e tarefas diárias.

Relutância em realizar atividades que exigem esforço mental prolongado.

Facilidade para se distrair com estímulos externos.

Erros por descuido e aparente falta de atenção ao que é dito.

Hiperatividade

Inquietação constante, como mexer as mãos ou os pés de forma excessiva.

Dificuldade em permanecer sentado em situações que exigem isso.

Necessidade de estar sempre em movimento ou agir como se estivesse "a todo vapor".

Dificuldade em realizar atividades silenciosas.

Em crianças, comportamento agitado e excesso de movimento; em adultos, sensação constante de estar "ligado".

Impulsividade

Respostas precipitadas antes do término da pergunta.

Dificuldade em esperar a vez em conversas ou atividades.

Interrupção frequente de falas ou brincadeiras alheias.

Decisões impulsivas que podem gerar consequências negativas, como atravessar a rua sem atenção ou abandonar um emprego abruptamente.





A conscientização é essencial para garantir que mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico correto e ao tratamento adequado, promovendo inclusão e melhor qualidade de vida para quem convive com o transtorno.