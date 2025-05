Avanço histórico na luta contra o câncer

O Reino Unido acaba de iniciar a aplicação de um tratamento inédito e revolucionário contra o câncer: uma injeção subcutânea de imunoterapia com nivolumabe (Opdivo), informa o jornal The Guardian.

Essa nova abordagem tem o potencial de combater até 15 tipos diferentes da doença, oferecendo mais agilidade e conforto aos pacientes.

Diferente da versão tradicional aplicada via intravenosa, essa nova forma reduz significativamente o tempo de administração, otimizando o trabalho dos profissionais da saúde e melhorando a experiência dos pacientes.

O tratamento está sendo disponibilizado gratuitamente pelo sistema público de saúde britânico (NHS), graças a um acordo com a farmacêutica Bristol Myers Squibb.

A iniciativa faz parte dos esforços do Reino Unido para ampliar o acesso a terapias inovadoras e salvar mais vidas até 2030.

Um passo gigantesco na medicina, e um exemplo de como políticas públicas podem transformar o futuro da saúde.

Pacientes do NHS England (sistema público de saúde da Inglaterra) que enfrentam câncer, especialmente melanoma, contarão com um avanço importante: a aplicação do imunoterápico nivolumabe passará a ser feita por injeção subcutânea, substituindo a tradicional infusão intravenosa.

A medida promete agilidade no atendimento e liberação de capacidade hospitalar, com expectativa de beneficiar cerca de 1.200 pacientes por mês.