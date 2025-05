De remédio a ícone pop

Originalmente criadas para aliviar dores de garganta, as balas se tornaram um fenômeno de consumo entre jovens e adultos, com presença garantida em farmácias, supermercados e redes sociais.

Lançadas em 1927 na Inglaterra pela empresa Halls Brothers, as balas Halls surgiram como um produto medicinal voltado ao alívio de dores de garganta e sintomas de tosse.

Enriquecidas com mentol e outros ingredientes refrescantes, as pastilhas logo se destacaram por proporcionar uma intensa sensação de frescor nas vias respiratórias, característica que viria a se tornar sua marca registrada.

Ao longo das décadas, Halls deixou de ser apenas um item presente em caixas de primeiros socorros e ganhou novos usos e significados.

Tornou-se uma bala refrescante de consumo cotidiano, apreciada por seu sabor marcante e efeito revigorante. Hoje, é comum ver o produto sendo consumido não apenas por quem está resfriado, mas por pessoas que buscam um estímulo sensorial no dia a dia, ou até mesmo um pretexto para iniciar uma conversa.

Fenômeno entre jovens

O sucesso entre o público jovem é um dos pilares da longevidade da marca. Com campanhas publicitárias ousadas e linguagem descontraída, Halls passou a ser associada a sensações extremas, coragem e ousadia.

Slogans como “Respire fundo” ou “Libere o ar” reforçam essa imagem, conectando-se com uma geração que valoriza intensidade e autenticidade.

Além disso, as balas viraram presença constante nas redes sociais e memes da cultura pop, onde muitas vezes são usadas como símbolo de coragem, especialmente nas versões "extra fortes", conhecidas por seu impacto intenso no paladar.

Presença global e diversidade de sabores

Atualmente, as balas Halls são comercializadas em mais de 100 países e contam com uma grande variedade de sabores, que vão desde os tradicionais mentolados até versões com frutas, vitamina C e até mel.

Essa diversidade permite que a marca atenda a diferentes gostos e necessidades, mantendo-se relevante em um mercado altamente competitivo.

Segundo dados da Mondelez International, empresa responsável pela marca atualmente, Halls está entre os produtos mais vendidos da categoria de confeitos medicinais no mundo.

No Brasil, a marca ocupa uma posição de destaque tanto no segmento farmacêutico quanto no de doces.

Foto: Divulgação

Curiosidades sobre as balas Halls:

Em alguns países, as balas são vendidas com o nome "Mentho-Lyptus".

No Brasil, Halls chegou nos anos 1980 e rapidamente se popularizou entre adolescentes.

Há edições limitadas com sabores exóticos, como lichia, maçã-verde e até chá-verde.

Em campanhas publicitárias, a marca já contou com influenciadores, atletas e até slogans com duplo sentido, que reforçam o lado “descolado” do produto.