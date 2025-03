Nova espécie de aracnídeo em reserva ambiental

Uma nova espécie de opilião, aracnídeo popularmente confundido com aranhas, foi descoberta na Reserva Biológica da Mata Escura, em Minas Gerais.

Batizada de Cajango ednardoi, a espécie recebeu esse nome em homenagem ao fotógrafo e monitor ambiental Ednardo Martins, responsável pelo primeiro registro do animal em seu habitat natural.

O registro inicial ocorreu em 2022, durante uma expedição fotográfica realizada por Martins na reserva. As imagens do aracnídeo, que apresentava características incomuns, foram publicadas na plataforma de ciência cidadã iNaturalist.

O material chamou a atenção do aracnólogo Adriano Kury, pesquisador e curador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que identificou a possibilidade de se tratar de uma espécie inédita.

Após a suspeita, pesquisadores organizaram expedições à Mata Escura para coletar exemplares e realizar análises detalhadas. Após meses de estudos, a existência da nova espécie foi confirmada e descrita oficialmente em artigo publicado na revista científica internacional Zootaxa, em janeiro de 2025.

A descoberta reforça a relevância da Mata Atlântica como um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta. Segundo especialistas, identificar novas espécies em áreas protegidas destaca a importância da conservação e da atuação das comunidades locais.

Ednardo Martins, que integra uma comunidade quilombola da região, tem papel fundamental no monitoramento e preservação da fauna local.

A nomeação da espécie é considerada um reconhecimento à dedicação do fotógrafo ao trabalho ambiental. Agora, seu nome passa a integrar oficialmente a literatura científica, eternizado como parte da biodiversidade brasileira.

A descoberta reacende o questionamento sobre quantas espécies ainda permanecem desconhecidas e reforça que a natureza continua a surpreender, especialmente quando observada com atenção.





Opilião fêmea Cajango ednardoi — Foto: Adriano Brilhante Kury

Ednardo Martins fotografa animais diversos como forma de se conectar com meio natural — Foto: Arquivo pessoal