Urinar Sentado Ganha Popularidade Entre Homens na Europa

A prática de urinar sentado entre os homens tem se disseminado, principalmente na Europa, destacando-se por seus benefícios à saúde e à higiene.

Além de reduzir os respingos de urina, essa posição pode favorecer o esvaziamento total da bexiga, o que é especialmente benéfico para homens com problemas de próstata.

Ao urinar sentado, os músculos da pélvis e da coluna se relaxam, facilitando o processo de micção e promovendo um esvaziamento mais eficiente da bexiga.

Uma pesquisa realizada pelo instituto britânico YouGov revelou que 62% dos homens na Alemanha preferem urinar sentados, sendo esse hábito mais comum entre aqueles com mais de 55 anos.

No Reino Unido, a tendência é mais observada entre os mais jovens. O estudo indica que o aumento dessa prática está relacionado, tanto ao conforto proporcionado quanto aos benefícios para a saúde.

No entanto, no Brasil e em outros países da América Latina, a prática ainda é vista com certo estranhamento.

Apesar dos benefícios conhecidos, é fundamental que os homens busquem orientação médica para receber conselhos específicos sobre a saúde urinária.