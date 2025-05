Anvisa volta a interditar venda do creme dental Colgate

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restabeleceu a interdição da venda do creme dental Colgate Total Clean Mint.

A medida volta a valer após a própria fabricante, a Colgate, decidir retirar o recurso que havia suspendido temporariamente a decisão anterior da agência.

A comercialização do produto havia sido inicialmente proibida em 27 de março, depois que relatos de consumidores indicaram possíveis lesões causadas pelo uso da pasta de dente.

Na ocasião, a empresa contestou a decisão e conseguiu reverter a proibição provisoriamente.

No entanto, com a retirada do recurso por parte da Colgate, a Anvisa retomou a interdição do produto.

Em nota, a empresa informou que a decisão de desistir do recurso foi motivada pela “colaboração contínua com a Anvisa e pelo avanço das investigações técnicas junto à agência”.

A Colgate declarou ainda acreditar em uma resolução rápida do caso e reforçou que o Colgate Total Clean Mint “segue os rígidos padrões das agências regulatórias”, reafirmando a segurança e a qualidade do produto.

Enquanto as investigações seguem em andamento, a Anvisa orienta que os consumidores evitem o uso do Colgate Total Clean Mint até a conclusão da análise dos possíveis riscos.

Apesar da proibição da venda e exposição do produto nos pontos de venda, não foi determinado um recall, ou seja, os consumidores não devem devolvê-lo às lojas.

A interdição cautelar deve permanecer em vigor por, pelo menos, mais dois meses.

As demais linhas de cremes dentais da marca Colgate continuam liberadas para comercialização.

Consumidores com dúvidas sobre o produto podem entrar em contato com a empresa por meio do site: colgatepalmolive.com.br/contact-us.