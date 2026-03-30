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Saúde

Césio-137: O Brilho Fatal que Marcou a História de Goiânia

Há quase quatro décadas, um rastro de luz azul transformou a capital de Goiás no cenário do maior acidente radioativo do mundo fora de usinas nucleares.

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Reprodução InternetCésio-137: O Brilho Fatal que Marcou a História de Goiânia

Em setembro de 1987, a curiosidade diante do desconhecido desencadeou uma sequência de eventos catastróficos em Goiânia.

O que começou em um prédio abandonado de uma clínica de radioterapia terminou com milhares de pessoas monitoradas, mortes precoces e um estigma que a cidade levou anos para superar.

O Início: O Erro do Abandono

​Tudo começou com uma peça de metal pesada, esquecida nos escombros do antigo Instituto Goiano de Radioterapia (IGR).

Dois catadores de papel, imaginando o valor do metal, levaram o equipamento para casa. Mal sabiam eles que, dentro daquela blindagem de chumbo, repousava uma cápsula com 19 gramas de Césio-137, um isótopo altamente radioativo em forma de pó.

​Ao violarem a cápsula, o perigo foi libertado. O cloreto de césio exalava um brilho azulado intenso no escuro  uma luminescência fascinante que atraiu a vizinhança do ferro-velho de Devair Ferreira, que havia comprado a peça.

A Disseminação da Contaminação

​O pó brilhante foi compartilhado como algo "mágico". Amigos e familiares de Devair passaram a substância na pele.

O caso mais emblemático foi o da pequena Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, que se tornou o símbolo da tragédia. Ela se alimentou após manusear o pó, ingerindo a radiação diretamente.

​Os sintomas  náuseas, tonturas e queimaduras na pele  foram inicialmente confundidos com doenças tropicais ou intoxicação alimentar.

Somente após a esposa de Devair, Maria Gabriela, levar parte do equipamento à Vigilância Sanitária em um ônibus comum, o alerta foi ligado.

Os Números do Acidente:

​112.000 pessoas foram triadas no Estádio Olímpico de Goiânia.

​249 pessoas apresentaram contaminação significativa.

​4 mortes imediatas (incluindo Leide e Maria Gabriela).

​6.000 toneladas de lixo radioativo foram geradas.

O Legado e o "Lixo de 300 anos"

​A operação de descontaminação foi gigantesca. Casas foram demolidas, árvores cortadas e o solo removido. Todo o rejeito radioativo foi levado para Abadia de Goiás, onde hoje se encontra o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste (CRCN-CO).

​Lá, o material está selado em contêineres de concreto projetados para resistir por séculos, já que a meia-vida do Césio-137 exige que ele seja isolado por, pelo menos, 300 anos antes de deixar de ser um risco ao meio ambiente.

Lições para o Futuro

​O acidente de Goiânia mudou protocolos internacionais.

Hoje, o descarte de resíduos hospitalares e o controle de fontes radioativas pela CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) são extremamente rigorosos para garantir que o "brilho azul" nunca mais faça vítimas.

​Mais do que um registro histórico, o caso do Césio-137 é uma lembrança sobre a responsabilidade científica e o cuidado com o que descartamos.



Tags:
Césio-137GoiâniaGoiásHistória#BrasilLixo RadioativoRadiaçãoSaúde PúblicaAcidente Nuclear#Netflix
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