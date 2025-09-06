Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Saúde

Cientistas japoneses avançam em medicamento para regeneração natural de dentes

.

23
Reprodução Imagem gerada por IACientistas japoneses avançam em medicamento para regeneração natural de dentes

Pesquisadores do Japão anunciaram o desenvolvimento de um fármaco capaz de estimular o crescimento natural de dentes em seres humanos.

A descoberta pode representar um marco na odontologia e abrir caminho para tratamentos inéditos contra a perda dentária.

A pesquisa é liderada pelo Dr. Katsu Takahashi, do Instituto de Pesquisa Médica do Hospital Kitano. O medicamento atua bloqueando a proteína USAG-1, responsável por impedir a formação de novos dentes. Em testes realizados com roedores, o bloqueio dessa substância resultou no surgimento de dentes completos e funcionais.

Com base nesses resultados, a equipe se prepara para iniciar os primeiros ensaios clínicos em humanos. A previsão é de que o tratamento, caso aprovado, esteja disponível até 2030.

Segundo os cientistas, a terapia pode revolucionar a área ao possibilitar uma “terceira dentição” natural, algo comum em animais como tubarões e elefantes, mas inédito em humanos.

Estudos anteriores já haviam apontado que nosso organismo possui gérmens dentários latentes, que poderiam ser ativados em condições específicas.

A iniciativa integra décadas de avanços em medicina regenerativa e complementa progressos recentes na regeneração óssea e da polpa dental.

Se confirmada em humanos, a técnica poderá oferecer solução para perdas dentárias provocadas por fatores genéticos, acidentes ou pelo envelhecimento.

O que antes parecia ficção científica pode se tornar realidade na próxima década, beneficiando pacientes no mundo todo.

Fonte: Regenerative Therapy, Vol. 22, março de 2023.

Tags:
Ciência#saúdeOdontologia#inovaçãoPesquisaJapãoRegeneraçãoDescobertaAvanço Científico#medicinaTecnologia#futuro
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Saúde

Estudo aponta que Covid-19 pode acelerar envelhecimento dos vasos sanguíneos

Estudo aponta que Covid-19 pode acelerar envelhecimento dos vasos sanguíneos

.Saúde
Ler artigo
Vinho pode auxiliar na saúde bucal e prevenir infecções na garganta

Vinho pode auxiliar na saúde bucal e prevenir infecções na garganta

.Saúde
Ler artigo
De remédio a ícone pop

De remédio a ícone pop

como as balas Halls conquistaram o mundo?Saúde
Ler artigo
Avanço histórico na luta contra o câncer

Avanço histórico na luta contra o câncer

.Saúde
Ler artigo
Terçol: entenda a infecção ocular comum e saiba como tratá-la

Terçol: entenda a infecção ocular comum e saiba como tratá-la

.Saúde
Ler artigo
Cientistas reverteram cegueira usando células-tronco

Cientistas reverteram cegueira usando células-tronco

marcando avanço histórico na medicinaSaúde
Ler artigo
Contraceptivo masculino mostra eficácia e segurança

Contraceptivo masculino mostra eficácia e segurança

.Saúde
Ler artigo
Mulheres já são maioria entre os médicos no Brasil

Mulheres já são maioria entre os médicos no Brasil

.Saúde
Ler artigo
Anvisa volta a interditar venda do creme dental Colgate

Anvisa volta a interditar venda do creme dental Colgate

Colgate Total Clean MintSaúde
Ler artigo
Síndrome de Burnout

Síndrome de Burnout

quando o trabalho leva à exaustão extremaSaúde
Ler artigo
Nova espécie de aracnídeo em reserva ambiental

Nova espécie de aracnídeo em reserva ambiental

.Saúde
Ler artigo
Urinar Sentado Ganha Popularidade Entre Homens na Europa

Urinar Sentado Ganha Popularidade Entre Homens na Europa

Por Motivos de Saúde e ConfortoSaúde
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirãoAthletico#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas