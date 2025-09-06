Cientistas japoneses avançam em medicamento para regeneração natural de dentes

Pesquisadores do Japão anunciaram o desenvolvimento de um fármaco capaz de estimular o crescimento natural de dentes em seres humanos.

A descoberta pode representar um marco na odontologia e abrir caminho para tratamentos inéditos contra a perda dentária.

A pesquisa é liderada pelo Dr. Katsu Takahashi, do Instituto de Pesquisa Médica do Hospital Kitano. O medicamento atua bloqueando a proteína USAG-1, responsável por impedir a formação de novos dentes. Em testes realizados com roedores, o bloqueio dessa substância resultou no surgimento de dentes completos e funcionais.

Com base nesses resultados, a equipe se prepara para iniciar os primeiros ensaios clínicos em humanos. A previsão é de que o tratamento, caso aprovado, esteja disponível até 2030.

Segundo os cientistas, a terapia pode revolucionar a área ao possibilitar uma “terceira dentição” natural, algo comum em animais como tubarões e elefantes, mas inédito em humanos.

Estudos anteriores já haviam apontado que nosso organismo possui gérmens dentários latentes, que poderiam ser ativados em condições específicas.

A iniciativa integra décadas de avanços em medicina regenerativa e complementa progressos recentes na regeneração óssea e da polpa dental.

Se confirmada em humanos, a técnica poderá oferecer solução para perdas dentárias provocadas por fatores genéticos, acidentes ou pelo envelhecimento.

O que antes parecia ficção científica pode se tornar realidade na próxima década, beneficiando pacientes no mundo todo.

Fonte: Regenerative Therapy, Vol. 22, março de 2023.