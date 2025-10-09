Pressão 12 por 8 deixa de ser considerada normal

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) atualizou suas diretrizes e mudou parâmetros considerados normais para pressão arterial e níveis de colesterol.

A tradicional medida de “12 por 8” (120x80 mmHg), antes vista como sinônimo de saúde, agora passa a ser classificada como pré-hipertensão, servindo de alerta para possíveis riscos cardiovasculares.

Segundo a SBC, a hipertensão arterial continua sendo diagnosticada apenas quando os níveis atingem 14 por 9 (140x90 mmHg) ou mais.

No entanto, estudos recentes indicam que pessoas com pressão entre 12 por 8 e 13,9 por 8,9 já apresentam maior probabilidade de desenvolver doenças cardíacas no futuro.

Mudança de hábitos é o primeiro passo

Para quem se enquadra na faixa de pré-hipertensão, a recomendação não é o uso imediato de medicamentos. A orientação médica é adotar mudanças no estilo de vida, como praticar atividade física regularmente, melhorar a alimentação, manter o peso adequado, evitar o cigarro e o consumo excessivo de álcool, além de controlar o estresse e garantir boas noites de sono.

Novos limites para o colesterol LDL

As novas diretrizes também estabeleceram metas mais rígidas para o colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”.

Para indivíduos com baixo risco cardiovascular, o valor ideal deve ser inferior a 115 mg/dL.

Quem apresentar LDL entre 115 e 144 mg/dL deve priorizar uma alimentação balanceada, de preferência com acompanhamento nutricional.

Já pacientes com níveis acima de 145 mg/dL devem ser avaliados por um médico, que poderá indicar o uso de medicamentos para controle.

O objetivo das mudanças é reforçar a prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, que seguem entre as principais causas de morte no Brasil.