Conth Contabilidade
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Saúde

Anvisa suspende produtos da Ypê após apontar risco de contaminação; empresa contesta decisão

Medida atinge detergentes, lava-roupas e desinfetantes de lotes específicos com final 1; companhia diz ter laudos que comprovam segurança dos itens

34
Foto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estadão ConteúdoAnvisa suspende produtos da Ypê após apontar risco de contaminação; empresa contesta decisão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversos produtos da marca Ypê, além do recolhimento dos itens já disponíveis no mercado.

A decisão atinge apenas produtos de lotes específicos cuja numeração termina em “1”, incluindo versões de detergentes, lava-louças, lava-roupas e desinfetantes.

Entre os itens listados estão linhas como Lava Louças Ypê (em diferentes versões), Tixan Ypê (lava-roupas líquidos) e desinfetantes das marcas Ypê e Atol.

Segundo a Anvisa, a medida foi tomada após inspeção realizada na unidade da Química Amparo, em Amparo (SP), onde foram identificadas falhas consideradas relevantes no processo produtivo. O órgão apontou descumprimentos em etapas críticas do sistema de qualidade, produção e controle, o que comprometeria as Boas Práticas de Fabricação.

A agência também alertou para o risco de contaminação microbiológica nos produtos, justificando a suspensão como medida preventiva.

O que fazer se tiver os produtos?

A Anvisa orienta que consumidores que possuam itens dos lotes afetados interrompam o uso imediatamente. A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê para orientações sobre devolução e recolhimento.

O que diz a Ypê

Em nota, a Ypê afirmou ter recebido a decisão com “indignação”, classificando a medida como “arbitrária e desproporcional”. A empresa informou ainda que pretende recorrer da determinação.

A companhia também declarou possuir laudos de análises independentes que, segundo ela, atestam que os produtos são “totalmente seguros e adequados para uso”.

A decisão da Anvisa foi publicada na Resolução nº 1.834/2026.

Tags:
AnvisaYPÊDefesa do ConsumidorVigilância SanitáriaSaúde PúblicaRecallSegurança do ConsumidorProdutos de LimpezaContaminaçãoMicrobiológicaIndústria Química#Brasil
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Saúde

Césio-137: O Brilho Fatal que Marcou a História de Goiânia

Césio-137: O Brilho Fatal que Marcou a História de Goiânia

Há quase quatro décadas, um rastro de luz azul transformou a capital de Goiás no cenário do maior acidente...Saúde
Ler artigo
Salsicha faz mal? Entenda por que o consumo frequente exige cuidado

Salsicha faz mal? Entenda por que o consumo frequente exige cuidado

Entenda os riscos dos ultraprocessados e como o consumo frequente impacta sua saúde a longo prazo.Saúde
Ler artigo
Cientistas de Harvard conseguem regenerar tecidos renais em laboratório

Cientistas de Harvard conseguem regenerar tecidos renais em laboratório

Descoberta abre caminho para a cura da insuficiência renal e traz esperança para pacientes que dependem de...Saúde
Ler artigo
Serviços de Saúde de Curitiba alcançam alto índice de aprovação entre usuários

Serviços de Saúde de Curitiba alcançam alto índice de aprovação entre usuários

Saúde de CuritibaSaúde
Ler artigo
Eric Dane, o Dr. Mark Sloan de Grey’s Anatomy, morre aos 53 anos

Eric Dane, o Dr. Mark Sloan de Grey’s Anatomy, morre aos 53 anos

LutoSaúde
Ler artigo
Anvisa determina recolhimento de lote do chocolate Laka

Anvisa determina recolhimento de lote do chocolate Laka

AlertaSaúde
Ler artigo
Nem todo sorriso é sinal de felicidade.

Nem todo sorriso é sinal de felicidade.

.Saúde
Ler artigo
Pressão 12 por 8 deixa de ser considerada normal

Pressão 12 por 8 deixa de ser considerada normal

“Cardiologistas redefinem o que é pressão normal e colesterol ideal”Saúde
Ler artigo
Pipoca: de petisco do cinema a alimento aliado da saúde

Pipoca: de petisco do cinema a alimento aliado da saúde

.Saúde
Ler artigo
Nova técnica promete corrigir a visão em menos de um minuto sem cirurgia a laser

Nova técnica promete corrigir a visão em menos de um minuto sem cirurgia a laser

.Saúde
Ler artigo
Cientistas japoneses avançam em medicamento para regeneração natural de dentes

Cientistas japoneses avançam em medicamento para regeneração natural de dentes

.Saúde
Ler artigo
Estudo aponta que Covid-19 pode acelerar envelhecimento dos vasos sanguíneos

Estudo aponta que Covid-19 pode acelerar envelhecimento dos vasos sanguíneos

.Saúde
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas