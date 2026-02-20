Redão motos
Redão motos
Saúde

Eric Dane, o Dr. Mark Sloan de Grey’s Anatomy, morre aos 53 anos

Luto

16
O ator Eric Dane, conhecido mundialmente por interpretar o médico Mark Sloan na série Grey’s Anatomy, morreu nesta quinta-feira (19), aos 53 anos.

A informação foi confirmada pela revista People, que divulgou um comunicado oficial da família.

No ano passado, o artista havia tornado público o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA).

Em nota, os familiares destacaram a coragem com que ele enfrentou a doença e informaram que Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma batalha contra a condição.

Ele estava ao lado da ex-esposa, Rebecca Gayheart, e das filhas Billie e Georgia nos últimos dias de vida.

Eric Dane iniciou a trajetória profissional com participações em produções televisivas, mas ganhou reconhecimento internacional em 2006, quando passou a integrar o elenco de Grey’s Anatomy.

O personagem Mark Sloan se tornou um dos mais populares do drama médico e marcou a carreira do ator.

Além do sucesso na série, Dane também atuou em títulos como The Last Ship, Burlesque, Marley & Eu e Euphoria, consolidando seu nome na televisão e no cinema.

Ele também foi lembrado pelo engajamento na conscientização sobre a ELA após revelar o diagnóstico.

A morte do ator gerou comoção entre fãs e colegas de profissão, que prestaram homenagens nas redes sociais.

