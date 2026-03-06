Redão motos
Obras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro em Curitiba

Projeto visa melhorar o trânsito e a mobilidade urbana na região Sul da capital

20
DivulgaçãoObras das Trincheiras da Estação Vila São Pedro em Curitiba

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, junto ao secretário de Obras, Luiz Fernando Jamur, e diversos vereadores, acompanhou o início das obras das trincheiras da Estação Vila São Pedro, localizadas sob a Linha Verde, no bairro Xaxim. A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias que inclui a requalificação de 17 ruas na região.

​Principais objetivos do projeto

​A nova estrutura tem como metas principais:

​Eliminação de gargalos: Solucionar problemas históricos de tráfego na região Sul da cidade.

​Fluidez: Melhorar o deslocamento de cerca de 2,5 mil veículos por hora em cada sentido da via.

​Prioridade ao transporte coletivo: Facilitar o acesso das linhas de ônibus à Estação Vila São Pedro.

​Integração: Conectar os bairros Xaxim e Capão Raso por meio de um sistema de binário viário.

​Investimento e parceria

​O projeto é viabilizado por uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e o Governo do Estado do Paraná. O investimento total é de R$ 119 milhões, formalizado por meio de um convênio celebrado em abril do ano passado entre o prefeito Eduardo Pimentel e o governador Carlos Massa Ratinho Junior, contando com recursos a fundo perdido e contrapartida municipal.

