Curitiba amplia rede de transporte

A Prefeitura de Curitiba anunciou, na última sexta-feira (28), a criação de quatro novas linhas de ônibus e uma nova opção de integração na linha Interbairros III.

As novas linhas são: Cabral/Estação PUC, Vila Tiradentes/CIC, Tatuquara/Sítio Cercado e Batel/Mossunguê.

Além disso, o Interbairros III agora contará com integração na estação-tubo São Pedro, na Linha Verde.

“São mudanças importantes que atendem reivindicações da população e que ampliam a eficiência e o conforto do sistema de transporte coletivo de Curitiba”, afirmou Eduardo Pimentel, ao destacar que, com os novos itinerários, a capital passa a contar com 243 linhas ativas.

Detalhes das novas linhas:

Cabral/Estação PUC (220 – Ligeirinho)

Com trajeto de 16,9 km, a linha liga o Terminal Cabral à estação PUC, passando por vias como Conselheiro Laurindo, João Negrão, Padre Germano Mayer e Jaime Balão. A previsão é de atendimento diário a 6,5 mil passageiros. A linha opera em sistema "duplo ataque", parando em estações-tubo e em pontos de rua.

Vila Tiradentes/CIC (709)

Criada como alternativa às linhas 721-Mário Jorge e 653-Sabará, a nova rota tem 12,9 km e será operada diariamente. A estimativa é de 3,2 mil passageiros por dia útil. O trajeto inclui vias como Palmenses, Estrada Velha do Barigui e Manoel Lopes Haygert.

Tatuquara/Sítio Cercado (708)

Com 29,6 km de percurso, a linha conecta os terminais Tatuquara e Sítio Cercado. Vai atender trabalhadores do centro de distribuição Condor e frequentadores do Santuário da Divina Misericórdia. Entre as principais vias do trajeto estão Nicola Pelanda, Estrada do Ganchinho e João Bettega Júnior.





Batel/Mossunguê (725)

Operando apenas aos domingos, a nova linha é voltada especialmente a profissionais de saúde e trabalhadores do comércio, com destaque para os hospitais da região e o Shopping Pátio Batel.

Integração no Interbairros III

Outra mudança é a ampliação da linha 030 – Interbairros III, que passa a contar com integração na estação-tubo São Pedro, na Linha Verde. A nova parada facilita conexões com outras linhas estratégicas, como o Ligeirão Atuba/Pinheirinho e as linhas 624 e 625. Cerca de 8 mil passageiros da Interbairros III devem ser beneficiados diariamente.

Segundo o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, as mudanças representam mais acessibilidade e agilidade nos deslocamentos diários. “Estamos aproximando o transporte coletivo da população, com mais conforto e integração”, destacou.