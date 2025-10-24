Condomínio em São José impõe “toque de recolher do amor”

Um condomínio localizado em São José, na Grande Florianópolis (SC), virou assunto nas redes sociais após incluir uma regra inusitada em seu regulamento interno: estão proibidas relações sexuais depois das 22h.

A decisão foi tomada após 18 reclamações formais de moradores, que relataram incômodo com gemidos, barulhos de móveis e conversas altas durante a madrugada.

A polêmica rapidamente viralizou e o caso ganhou o apelido de “toque de recolher do amor”.

De acordo com o novo regulamento, quem descumprir a norma receberá advertência por escrito. Em caso de reincidência, a punição será uma multa no valor de R$ 237.

A administração do condomínio chegou a cogitar a reprodução dos áudios das reclamações em assembleia, mas a proposta acabou sendo descartada após gerar desconforto entre os moradores.

O episódio provocou debates nas redes sociais sobre privacidade, bom senso e limites do convívio em condomínios.