CMEI Vila Osternack celebra os 332 anos de Curitiba com atividades pedagógicas e culturais





Na última sexta-feira, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Vila Osternack encerrou com grande entusiasmo as comemorações pelo aniversário de 332 anos de Curitiba.

O evento reuniu crianças, famílias e educadores em uma série de atividades voltadas à valorização da cidade e sua cultura.

A programação envolveu todas as turmas da instituição, promovendo experiências lúdicas e educativas.

O Berçário 2, em parceria com as famílias, destacou a acolhida e a beleza da capital paranaense. O Maternal 1 participou ativamente da festa, celebrando com alegria ao lado da equipe pedagógica. Já o Maternal 2 explorou a história de Curitiba e confeccionou um cartaz em homenagem à cidade.

Os alunos do Pré 1 produziram e jogaram um jogo da memória ilustrado com imagens das crianças em diferentes pontos da cidade.

A turma do Pré Único desafiou as famílias a criarem representações da icônica capivara curitibana, resultando em trabalhos cheios de criatividade e carinho.

O Pré 2 ficou responsável por preparar um bolo de chocolate, tornando a festa ainda mais especial.

Além disso, a turma organizou uma celebração com materiais reutilizáveis, reforçando a importância da sustentabilidade.

O encerramento da comemoração foi marcado pelo tradicional "Parabéns a Você", reunindo todas as crianças e educadores em um momento de alegria, integração e consciência alimentar, reafirmando o compromisso do CMEI Vila Osternack com a valorização da cultura local e a participação comunitária.

Por Miriam dos Santos de Lima