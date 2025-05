Marco da Capital, Linha Verde se Alinha à Realidade

Durante décadas, dentro do mesmo traçado as BRs 116 e 476 traçaram um corte invisível mas poderoso na Capital do Estado. A gente morava “antes” ou “depois” desses eixos.

Quem morava “depois da BR” sentiu na pele a dificuldade do progresso transpor este importante eixo viário do Paraná e do Brasil. Bairros vizinhos ao Centro aguardavam, sem muita expectativa, os benefícios da Metrópole que ganhava o respeito do mundo.

Aos poucos o progresso foi atravessando, se impondo, mas a marca continuava. E assim, nesta busca e desejo de integração, nasceu a ambiciosa Linha Verde, uma via de 10 km para atender diretamente meio milhão de curitibanos com reflexos importantes em toda a cidade.

São 20 bairros com perspectiva de integração e mais agilidade nos deslocamentos viários, mães, estudantes e profissionais que hoje respiram mais aliviados ao sentir a cidade mais próxima.

É, mas não foi tão simples. A Linha Verde enfrentou gargalos — imbróglios burocráticos, atrasos em licenças ambientais e o discutido o gargalo da ausência de viadutos e trincheiras.

Hoje, estão chegando. Agora nos vemos a Linha Verde que acolhe, caminhando mais próximo a identidade de cada comunidade.

O grande desafio que nos une. é o que nós da Gazeta do Bairro celebramos ao ver mais de perto a concretização do fim dos “dois lado da BR”.

Por trás de cada viaduto anunciado, vozes e sonhos, a liderança de quem planeja, a cobrança e o agradecimento de quem vive aqui. É inspirador reconhecer o papel de Ratinho Junior e

Eduardo Pimentel nesse processo — e ainda mais inspirador é saber que essa conquista foi construída no coletivo, no olhar sensível para enfrentar o dia a dia de casa para o trabalho.

Quando a autoridade amplia seu olhar e nos ouve, crescemos juntos e consolidamos dias melhores e progresso com responsabilidade. Essa é a rota que escolhemos seguir.