Ganhadora do Condor usará prêmio para sonho da casa própria

Com 29 anos, Tainá de Souza Balbino, realizará o sonho de sua mãe e de toda a família de conquistar a casa própria.

Ela foi sorteada com um carro na Campanha Semanas Premiadas

Condor e usará o veículo como entrada para o imóvel. “Minha mãe sempre sonhou em ter a casa dela, assim como toda a minha família. Eu moro com ela e meu tio e, agora, poderemos realizar esse sonho. Então, esse presente chega em uma excelente hora”, conta Tainá.

O presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta, foi dirigindo o carro até a casa da ganhadora e falou da sua alegria em saber que o prêmio será usado para realizar um sonho. “Cada entrega é uma emoção e com histórias diferentes, estou muito feliz em conhecer cada uma.

A promoção continua e temos ainda muitas oportunidades para os nossos clientes ganharem carros e vales-compras”, disse Zonta.

No decorrer da Campanha Semanas Premiada, serão sorteados 56 carros Volkswagen Polo Track 0 km, 56 prêmios de 1 ano de supermercado grátis (no valor de R$ 1.000,00 mensais) e 365 vales-compras de R$ 500,00.

A campanha segue até 13 de fevereiro de 2026 e consiste em gerar um número da sorte a cada R$50,00 em compras.

O cliente que realizar o pagamento com o Z-ON card ganha números da sorte em dobro.

Para participar, basta digitar o CPF no caixa, ser maior de 18 anos, residente no Brasil, com CPF válido e cadastro completo no Clube Condor e atualizado apartir de 01/01/2025.