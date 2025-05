Fala Curitiba faz a Diferença Atendendo o que a Gente Busca

O programa “Fala Curitiba” segue com sua proposta de promover a participação ativa dos cidadãos nas decisões sobre os investimentos municipais, e nas regionais onde circula a Gazeta do Bairro ele tem representado um instrumento fundamental para a construção de comunidades mais ativas buscando uma cidade mais alinhada com as necessidades da população.

Por outro lado, o programa tem se mostrado uma excelente oportunidade para os moradores dialogarem diretamente com a administração pública, podendo sugerir melhorias para a infraestrutura, educação, saúde, transporte e áreas de lazer.

As demandas coletadas pelos pontos de atendimento da regional são transformadas em ações práticas, muitas vezes voltadas para o aprimoramento do espaço urbano, como a revitalização de praças e ruas, e o desenvolvimento de áreas comunitárias.

Um exemplo concreto dessa participação ativa é a revitalização de praças e espaços públicos que atendem às solicitações dos moradores.

Essas intervenções visam não apenas melhorar a estética, mas também garantir mais segurança, acessibilidade e áreas de lazer para toda a população.

Divulgação

Os cidadãos da região têm mostrado grande envolvimento, contribuindo para que suas comunidades se tornem mais vibrantes e acolhedoras, que favorecem o lazer e a interação social.

O trabalho da Prefeitura, com o auxílio do “Fala Curitiba”, tem sido voltado para a transformação de espaços urbanos que atendem a uma população em crescimento, com foco no desenvolvimento sustentáve e as sugestões são fundamentais para uma Curitiba mais inclusiva e bem estruturada.





https://fala.curitiba.pr.gov.br/