Dom Moacir, novo bispo, recebe a cruz peitoral e o solidéu

Dom Moacir: Uma Mensagem de Missão e Esperança

Na noite do último dia 25 de outubro, o padre Moacir Goulart de Figueiredo, Missionário do Sagrado Coração (MSC), recebeu solenemente do bispo Dom Reginei José Modolo a cruz peitoral e o solidéu. Com estas insígnias se tornou pública na missa a nomeação feita pelo Papa Francisco para assumir como bispo do Vicariato Apostólico de São Miguel de Sucumbios, no Equador.

O ato foi realizado com a igreja completamente lotada durante a missa onde aconteceu também a solenidade da investidura dos novos ministros do Setor Pinheirinho da Paróquia e Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Uma fervorosa e bem estruturada solenidade que fiéis de diversas igrejas da região.

Apresentação

Após assumir os símbolos, Dom Moacir Goulart de Figueiredo se dirigiu aos presentes sendo ovacionado e recebido com calorosa salva de palmas. Em seguida falou aos presentes com muita propriedade e tranquilidade. Iniciou destacando a essência da vocação cristã e aproveitou para convidar a comunidade a renovar seu espírito missionário e seu compromisso com o serviço e a oração. O bispo enfatizou que “a missão é estar onde Deus nos coloca e fazer o que Ele nos pede”, ressaltando a importância da disponibilidade e do desapego pessoal para seguir essa vocação.

Lembrou que a oração não se limita à liturgia, mas é um "respiro para a vida", como indicado pelo Papa Francisco. Dom Moacir também reforçou o conceito de “sinodalidade", sugerindo que o caminho cristão deve ser trilhado junto com a comunidade, em unidade com Cristo.

A reflexão, seguiu com uma referência sobre o “Ide missionário”, inspirado em seu próprio exemplo como missionário da Igreja ultrapassando fronteiras, para levar o Evangelho a todos. Ressaltou também que o compromisso com o serviço e o amor ao próximo é a vocação universal de todo cristão, instigando os ministros presentes a formarem novos discípulos ao longo dos anos.

Dom Moacir concluiu lembrando que, embora a jornada seja desafiadora, “a graça de Deus é suficiente” para sustentar aqueles que se colocam a serviço do Reino. Agradeceu pela acolhida calorosa e destacou que, embora sua missão o leve a novos destinos, o testemunho de Jesus permanece como o propósito essencial.

Em suas palavras o novo bispo deixou uma mensagem clara de renovação e compromisso espiritual, convocando e inspirando cada cristão a assumir sua missão com dedicação e amor, independentemente dos desafios.

Origem

Natural da cidade de Salto do Lontra (PR), padre Moacir nasceu em 30 de setembro de 1965. Emitiu os votos perpétuos na congregação dos Missionários do Sagrado Coração em 2 de fevereiro de 1990, e foi ordenado presbítero em 16 de novembro de 1991. Dos seus 33 anos de sacerdócio, 20 foram exercidos no Equador, em funções de pároco, vigário, reitor de seminário, diretor arquidiocesano das Pontifícias Obras Missionárias e secretário executivo do Centro Missionário Nacional da Conferência Episcopal Equatoriana.

No Brasil, padre Moacir foi superior provincial, reitor de seminário e vigário. Desde 2022 vive em Curitiba, onde atua como superior provincial da congregação dos Missionários do Sagrado Coração.