Blitz Educativa da Guarda Municipal leva cidadania às ruas do Bairro Novo

Numa ação de educar e levar o exemplo, a Guarda Municipal da Regional Bairro Novo realizou uma Blitz Educativa com a presença e participação dos alunos da Guarda Mirim da Escola Municipal Sobral, no entorno da Escola e na Rua Rio Negro.

A ação, coordenada pelo Inspetor Marcelo, é mais uma iniciativa que mostra como a segurança pública pode ir além do tradicional papel de fiscalização, promovendo diálogo e conscientização nas comunidades.





A Blitz Educativa contou com um banner temático especialmente produzido para a ocasião, com o objetivo de tornar a abordagem mais acolhedora e atrativa para os pedestres, motoristas e, principalmente, para os jovens envolvidos.

A participação dos alunos da Guarda Mirim foi o grande diferencial: com coletes, orientações e apoio da equipe da GMM, as crianças ajudaram a abordar motoristas, entregar materiais informativos e reforçar valores como respeito, atenção no trânsito e empatia.





Já no dia seguinte, outra ação envolveu não só os agentes da GMM, mas também professores e moradores que apoiaram a ideia. “Nosso objetivo é educar, orientar e aproximar a Guarda da população. O policiamento comunitário começa quando a comunidade nos enxerga como aliados e não apenas como agentes de autoridade”, reforça o inspetor Marcelo.

Além de orientar sobre regras de trânsito, a blitz também teve um caráter formativo: os alunos da Guarda Mirim vivenciaram, na prática, valores como disciplina, responsabilidade social e empatia, preparando-se como cidadãos conscientes para o futuro.





Essa é mais uma prova de que a Regional Bairro Novo segue inovando e humanizando o trabalho da segurança pública, transformando ações do dia a dia em verdadeiras oportunidades de educação social.

A Gazeta do Bairro destaca estas ações para mostrar que a Guarda Municipal atua na proteção das pessoas sem esquecer o fundamento principal que a educação da população.

Proteger é também educar.