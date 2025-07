ALERTA CAPÃO RASO*: 3ª Companhia do 13º BPM pode ir embora

*ALERTA À COMUNIDADE DO CAPÃO RASO*



Informações preocupantes sobre a possível *desativação da 3ª Companhia do 13º BPM*, circulam em nossa região. Essa medida, *sem diálogo prévio*, preocupa a todos nós que lutamos diariamente por mais segurança.



A 3ª Cia foi uma *conquista do Conseg Capão Raso e empresários da própria comunidade*, fruto de anos de trabalho junto às autoridades, motivado pelo alto número de ocorrências e pela necessidade de maior presença policial no bairro.



Agora, estamos prestes a perder esse importante ponto de apoio da Polícia Militar, o que representaria um *grave retrocesso na segurança do Capão Raso*.



Por isso, o Conseg convoca todos os moradores, comerciantes e lideranças do bairro a se unirem contra essa medida. Compartilhem esta publicação marcando:



@ratinho_junior

@eduardopimentel_

@coronelhudson.pr

@13bpm.pmpr

@tico.kuzma



*O Capão Raso também é Curitiba*! Também pagamos impostos, *merecemos respeito e investimentos e segurança*.



#FICA3aCIA

