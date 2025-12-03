Cantata de Natal do Bairro Novo reúne crianças em apresentação especial.

A Rua da Cidadania do Bairro Novo será palco, no dia 5 de dezembro de 2025, às 19h30, de um dos eventos mais tradicionais e emocionantes do fim de ano na capital paranaense: a Cantata de Natal do Bairro Novo.

A apresentação acontece na fachada do prédio público, localizado na Rua Tijucas do Sul, 1700, no Sítio Cercado.

Considerado o maior coral infantil de Curitiba, o espetáculo reúne cerca de mil crianças das escolas municipais da Regional Bairro Novo.

As vozes dos pequenos dão vida a um show que combina música, emoção e o espírito natalino, atraindo anualmente famílias, moradores e visitantes de diversas regiões da cidade.

A cantata é aberta ao público e promete mais uma noite de encanto e celebração, mantendo viva uma das tradições mais queridas do calendário cultural curitibano.

Quem comparecer poderá apreciar uma apresentação que, ano após ano, transforma a noite em um momento inesquecível.