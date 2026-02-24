Na Comunidade Profeta Elias o milagre que reascendeu a história

Uma celebração que foi muito mais do que um encontro dominical. Foi com esta certeza que a comunidade reagiu e este reencontro com a própria história. Tudo começoucom esta linda mensagem abrindo a celebração, cada rosto presente carregava memórias, cada abraço confirmava que a comunidade continua viva, mesmo depois de tantos anos e desafios.

A missa, celebrada pelo padre Fernando de Góis — um dos fundadores da comunidade, ainda nos tempos em que era seminarista — trouxe uma presença profundamente simbólica. Sua vida dedicada ao próximo, marcada pela humildade e pelo serviço, reacendeu algo que nunca deixou de existir: o sentimento de pertencimento. Sua oração não foi apenas um rito, foi um chamado silencioso para lembrar quem somos e de onde viemos.

Na Comunidade Profeta Elias, Regional do Pinheirno em Curitiba, uma celebração que reacendeu a história de fé de quem esteve participando presentes

Cerca de 150 pessoas participaram desse momento. Moradores atuais, famílias que cresceram ali e hoje seguem outros caminhos, e também aqueles que, em diferentes épocas, estenderam a mão com generosidade — voluntários que ofereceram cursos, apoio financeiro e esperança quando era mais necessário. Sem patrocinadores, tiveram algo muito maior: o esforço coletivo de pessoas que acreditam no valor da comunidade.

A organização foi conduzida pela presidente, com o apoio de moradores e de quem viveu ali momentos inesquecíveis. Cada detalhe carregava o cuidado de quem construiu esse espaço com amor. Nosso agradecimento especial a Raul, Lina, Romilda, Neri, Fabrício, Luiz Martins, João Moura, Marlene, Ivanilda, Josiane, Polaca, Thaisa, que contribuiu com a maionese, Cristiane, que preparou o maravilhoso risoto, Laura, Ana Júlia, Laís e Soila, além de todos que ajudaram de alguma forma e mesmo sendo esquecidos aqui. E, claro, ao padre Fernando, que veio rezar nossa missa e reacender a chama em nossos corações.

Mais do que uma celebração, foi a prova de que uma comunidade não é feita de paredes, mas de pessoas. E quando essas pessoas se reúnem novamente, o passado deixa de ser lembrança e volta a ser presença viva. Nosso agradecimento especial a Líder Comunitária Lina Maria Inácio dos Santos que nos presenteou com a possibilidade de mostrar um pouco mais desta ativa comunidade.