Sítio Cercado passa a contar com primeira Escola de Artes Cênicas com foco em teatro e audiovisual

O bairro Sítio Cercado, em Curitiba, passa a contar com um novo espaço voltado à cultura e à formação artística.

A atriz e diretora Kely Medeiros está lançando a primeira Escola de Artes Cênicas da região, iniciativa que oferecerá cursos de teatro e audiovisual para diferentes faixas etárias.

A proposta da escola é ampliar o acesso da comunidade às atividades culturais e à formação artística. Para isso, serão oferecidas turmas destinadas a crianças, jovens, adultos e também idosos.

Além das aulas de interpretação teatral, os estudantes terão contato com conteúdos ligados ao universo do audiovisual, como expressão corporal diante das câmeras, construção de personagens e desenvolvimento de cenas.





De acordo com Kely Medeiros, a criação da escola surge com o objetivo de aproximar a arte da comunidade local e estimular o surgimento de novos talentos na região.

“Muitas pessoas têm vontade de fazer teatro, mas não encontram oportunidades perto de casa. A ideia da escola é justamente abrir esse espaço para que moradores da região possam desenvolver sua criatividade, expressão e confiança”, afirma a atriz.

Outro diferencial do projeto é o incentivo à participação de estudantes da rede pública de ensino. A escola pretende oferecer descontos especiais para alunos de escolas públicas da região, com a intenção de ampliar o acesso à formação artística e cultural.

Aula experimental gratuita

Para marcar o início das atividades, a escola promoverá uma aula experimental gratuita no sábado, dia 21 de março. A atividade será aberta ao público e tem como objetivo apresentar a proposta pedagógica da instituição, além de proporcionar aos participantes uma experiência inicial com as práticas desenvolvidas em sala de aula.

Quem participar da aula experimental também receberá um benefício especial: a isenção da taxa de matrícula.





Como participar

Os interessados em garantir uma vaga na aula experimental devem confirmar presença por meio do WhatsApp, pelo número:

(41) 99931-7439

A expectativa dos idealizadores é que a escola se consolide como um novo espaço cultural no Sítio Cercado, contribuindo para a formação artística de moradores da região e estimulando o surgimento de novos talentos locais. 🎭