Muito além do asfalto: Dignidade e Transformação no Umbará

Para os moradores das ruas Ilíria Maria Zonta Bonato, Ana Gabardo Negrelli e José Ordenir de Camargo, a rotina era marcada por extremos: a poeira sufocante nos dias de sol e o barro intransitável nos dias de chuva.

Mais do que um problema de mobilidade, a falta de infraestrutura era um obstáculo diário à qualidade de vida.

​Essa realidade, no entanto, ficou no passado. Através do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), as três vias receberam 3,6 quilômetros de pavimentação definitiva.

Mas a mudança não parou na superfície; o projeto entregou uma estrutura completa que inclui:

​Sistemas de drenagem modernos;

​Implantação de meio-fio e bocas de lobo;

​Maior segurança viária para pedestres e motoristas.

​A Força da Comunidade

​Essa conquista não foi um evento isolado, mas o resultado da mobilização ativa dos moradores. Através de canais de participação popular, como o programa Fala Curitiba, a comunidade insistiu, solicitou e acompanhou o processo, provando que a urbanização é, acima de tudo, um esforço coletivo.

​Impacto Social e Econômico

​A transformação traz benefícios que vão muito além da estética urbana:

​Dignidade Pessoal: O fim dos carros atolados e das roupas sujas de lama traz conforto e tranquilidade para quem sai de casa todos os dias.

​Desenvolvimento Econômico: A região do Umbará possui relevância econômica estratégica, com forte presença de olarias e conexão com municípios vizinhos.

​Valorização: A nova infraestrutura facilita o transporte de mercadorias, estimula o comércio local e valoriza os imóveis da região.

​No fim das contas, a obra prova que urbanização não é apenas cimento e asfalto é uma ferramenta de transformação de vidas.