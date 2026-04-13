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Associação Vila Pluma transforma reciclagem em dignidade e oportunidade

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Associação Vila Pluma transforma reciclagem em dignidade e oportunidade

A Associação Vila Pluma é mais um exemplo de como a reciclagem pode ir muito além da preservação ambiental. Na prática, ela se torna uma ferramenta de transformação social, gerando renda, inclusão e novas oportunidades de vida.

Fundada há cerca de nove anos por Paulo da Rocha, ao lado da esposa Andreia e dos filhos, a iniciativa nasceu como um meio de sustento familiar e hoje impacta diversas famílias da região e até de outros municípios. A proposta sempre foi clara: organizar o trabalho de catadores e oferecer condições mais dignas para quem antes atuava de forma informal nas ruas.

Segundo João da Rocha, representante da associação, o objetivo nunca foi apenas ambiental. “A ideia também é tirar pessoas da rua e trazer para um ambiente mais organizado, onde possam trabalhar com dignidade, ter renda, alimentação e melhores condições”, destaca.

Atualmente, cerca de 25 pessoas fazem parte do grupo. A renda média varia entre R$ 900 e R$ 1.200 por quinzena, podendo chegar a mais de R$ 2 mil mensais, dependendo do volume de materiais processados.

O trabalho envolve a coleta, cada vez mais realizada por meio de parcerias com escolas, empresas e instituições, além da triagem no barracão, onde os resíduos são separados e encaminhados para a indústria recicladora.

Mesmo com resultados positivos, os desafios ainda são significativos. A desvalorização dos materiais recicláveis no mercado e a separação incorreta do lixo nas residências dificultam o processo. Materiais misturados com resíduos orgânicos, por exemplo, aumentam o trabalho e reduzem a eficiência.

Ainda assim, o impacto humano é evidente. Para muitos trabalhadores, como a recicladora Maria, a associação representa estabilidade e dignidade. “Não é um trabalho fácil, mas é honesto e ajuda muita gente”, afirma.

Com planos de expansão e fortalecimento de parcerias, a Associação Vila Pluma segue ampliando seu alcance. Mais do que reciclar materiais, o projeto recicla histórias e oferece novas chances para quem busca recomeçar.

Tags:
RecicláveisReciclagemInclusão SocialSustentabilidadeMeio AmbienteEconomia#solidariedadeTransformação social
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