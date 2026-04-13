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Comunidade ativa mostra que a vida pode melhorar

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DivulgaçãoComunidade ativa mostra que a vida pode melhorar

Mais um exemplo de ação comunitária no bairro Pinheirinho vem ganhando força através da iniciativa da enfermeira Elisangela Amaro, a Elis, na igreja, na Comunidade  da Vila N.S. Das graças.

Movida pela inquietação de ver de perto as necessidades da comunidade, ela decidiu agir começando de forma simples, com um encontro de mulheres, sem estrutura, mas com um propósito claro: ajudar.

O que parecia pequeno rapidamente começou a crescer. Das primeiras reuniões tímidas, surgiram ações concretas. Com união e criatividade, o grupo organizou bazares, bingos e arrecadou doações que possibilitaram realizar uma festa especial para as crianças da comunidade. Gestos simples, mas com impacto direto na vida de muitas famílias.

A história de Elis também carrega desafios profundos, como a perda do pai para um câncer agressivo, enfrentando limitações no tratamento.

Uma experiência dolorosa que poderia ter gerado revolta, mas que se transformou em motivação para ajudar outras pessoas. Foi nesse processo que ela compreendeu que toda ação, por menor que pareça, pode transformar a realidade de alguém.

Com o apoio de lideranças como Dona Matilde, a ministra da Igreja Neusa e o coordenador Widersone, assim como outros moradores, o movimento se fortaleceu e deu origem a um grupo de convivência comunitária que hoje começa a gerar resultados concretos.

Atualmente, as iniciativas vão além do assistencialismo. Há ações de alfabetização para mulheres, oficinas de costura solidária com potencial de geração de renda e atividades como pintura, tricô, crochê, macramê e bordado. Um espaço onde o aprendizado é compartilhado e novas oportunidades surgem.

Eventos mensais também passaram a integrar a rotina do grupo, fortalecendo vínculos e promovendo integração. No mês da mulher, por exemplo, foi realizado um desfile com premiações, incentivando a autoestima e valorização.

O trabalho conta com a dedicação de voluntárias como Ana Maria, Luiza, Bernadete, Ilza Maria, Maria do Prado, Olinda, Matilde e Iolanda, que contribuem com seus conhecimentos e ajudam a expandir o impacto da iniciativa.

O que começou com um gesto individual hoje se consolida como um movimento coletivo. Um exemplo claro de que a transformação social nasce da atitude.

Divulgação 

A Gazeta do Bairro segue valorizando iniciativas como essa, que mostram que quando a comunidade se une, surgem caminhos, dignidade e novas possibilidades.

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