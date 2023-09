Zelo pela Educação: novas escolas e CMEIs construídos pela Prefeitura facilitam a vida das famílias de Curitiba

A chegada de dois novos empreendimentos educacionais, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aroeira e a Escola Municipal Metry Bacila, que a Prefeitura está construindo no bairro, vão possibilitar que Jéssica e outras mães possam matricular os filhos e consigam voltar a trabalhar para contribuir no orçamento familiar. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

“Era o que estava faltando aqui na região. Quando o CMEI começar a funcionar quero matricular meu filho Heitor, de 2 anos, e assim poderei voltar a trabalhar”, planeja Jéssica, que é mãe também de outro menino, o Arthur, de 9 anos.

Zelo pela educação

As intervenções fazem parte do zelo da Prefeitura pela educação e pelos curitibinhas, com obras, manutenções e serviços para dar qualidade de vida e bem-estar à população.

“Obras como essas mostram que estamos zelando pela educação dos curitibinhas, o que reflete diretamente no futuro da cidade. Ao fazer melhorias contínuas nas escolas, estamos aprimorando a qualidade do ensino e ao mesmo tempo contribuindo para o desenvolvimento da região, levando infraestrutura para toda a cidade”, disse o prefeito Rafael Greca.

800 crianças atendidas

O CMEI Aroeira começou a ser construído na segunda quinzena de julho, na Rua Walace Landau. A estrutura terá capacidade para atender 200 crianças de até 5 anos.

Serão investidos R$ 5,1 milhões na unidade que contará com oito salas para atendimento, três solários, varanda, parquinho, refeitório, pátio coberto, cozinha, lactário, sala para amamentação, oito banheiros, lavanderia, fraldário e estacionamento.

Perto do futuro CMEI, a cerca de 650 metros, está sendo construída aquela que será a 186º escola da Rede Municipal de Curitiba, na esquina das ruas Thereza Lopes Skroski e Paulo Kulik, ao lado do Residencial Aroeira.

A Escola Municipal Metry Bacila atenderá 600 estudantes do ensino fundamental e terá 1.919,22m² de área construída distribuídos entre dez salas de aula, sala de informática, biblioteca, salas para os professores, equipe pedagógica, sala da direção, secretaria, copa, almoxarifado, depósito.

A escola também contará com dois pátios e uma quadra esportiva coberta. O investimento é de R$ 6,9 milhões e a previsão é de que os serviços, iniciados em março, sejam concluídos no segundo semestre de 2024.

Moradores aplaudem

Assim como Jéssica, Elza Silva, moradora no Conjunto Aroeira, no Jardim Aliança, também está feliz com a construção das unidades escolares na região. “Eu não tenho crianças pequenas, mas será muito importante para as outras famílias e isso me deixa muita satisfeita com essa iniciativa da Prefeitura”, comemorou.

Para Fabiano Ribeiro Vieira, uma das lideranças do local, os investimentos que o município está levando para o Santa Cândida terão grande impacto positivo.

“A vinda de um CMEI e uma escola é uma evolução importante para a região. Nós temos muitas crianças aqui e agora elas terão um suporte importante na área de educação”, disse Fabiano.

Para ele os investimentos que a Prefeitura está fazendo em educação valorizam a região. “É uma melhora significativa para a nossa comunidade”, disse, ressalvando que agora a região espera receber novos espaços de lazer.

16,7 milhões em reformas

Além da construção de novas unidades, a Prefeitura zela pela Educação com a manutenção permanente das 185 escolas e dos 235 CMEIs, que comportam um contingente de 140 mil estudantes.

De janeiro a agosto deste ano, a Secretaria Municipal de Educação fez 382 intervenções em unidades escolares com a finalidade de realizar reformas nas estruturas. Foram investidos nestes reparos R$ 16,7 milhões.

Reformas e quadras cobertas

Outras ações do município também beneficiam a educação, como o trabalho coordenado pela Secretaria Municipal de Obras, que incluem melhorias em escolas e CMEIs para ampliar a oferta de vagas e melhorar a qualidade do atendimento no ensino público.

O pacote de intervenções inclui, além construção da EM Metry Bacila e do CMEI Aroeira, no Santa Cândida, sete quadras esportivas cobertas, implantação de um complexo escolar no Rebouças e um novo CMEI para o atendimento das crianças de até 4 anos.

Infraestrutura e conteúdo

Para o secretário de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, as intervenções contribuem para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. “São ações que dotam as escolas de melhor infraestrutura para as crianças e professores e fortalecem a educação municipal”, afirmou Rodrigues.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destaca que, além da ampliação da infraestrutura, a Prefeitura investe na qualificação dos espaços.

“Além de investir na construção de novos CMEIs e na contratação de mais Centros de Educação Infantil (CEIs), estamos comprometidos em aprimorar nossos espaços, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento e aprendizado das crianças”, afirmou a secretária.

Novo CMEI no Santa Quitéria

A antiga sede da Associação Cultural Chinesa do Paraná (ACCP), no bairro Santa Quitéria, está sendo reformada pela Secretaria Municipal de Educação para abrigar um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).

Localizada no nº 1813 da Rua Pretextato Taborda Ribas, a nova unidade terá capacidade para atender 172 crianças de até 5 anos de idade.

A edificação em forma de pagode chinês tem 651 m² e contará com 8 salas de atendimento, 2 berçários, 4 maternais e 2 salas de pré-escola, além de espaços administrativos. A ideia é que o CMEI seja também um local da valorização da cultura do país oriental.

Caximba: ampliação da Escola Municipal Joana Raksa

No bairro Caximba, na região sul de Curitiba, a ampliação da Escola Municipal Joana Raksa está em andamento. A escola ganhará quatro novas salas de aula, um novo refeitório, quatro banheiros, depósito, cisterna e uma área para a prática de capoeira, totalizando 580 m². Atualmente, a escola já atende 850 estudantes em diversas etapas de ensino.

Essa expansão é parte integrante do Projeto de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo da Caximba, financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Rebouças ganha um complexo educacional

No bairro Rebouças, um novo complexo de educação está sendo implantado no espaço que já abrigou a antiga fábrica das Ceras Canário. Esse complexo será composto pela Escola Municipal Irmãos Rebouças, o CMEI Enedina Alves Marques e o Farol do Saber e Inovação Pamphylo D´Assunção.

A primeira das três unidades a começar a ser criada é a escola que substituirá a Escola Municipal Vila Torres, onde 450 estudantes são atendidos. A nova será maior, para 600 estudantes. A unidade está sendo implantada a partir da revitalização do imóvel localizado na Rua Engenheiros Rebouças, 1.255.

A reforma do local começou no início de julho e deve ficar pronta até outubro. Serão 15 salas de aula, sendo oito construídas em drywall e com isolamento acústico e térmico. As melhorias incluem a instalação de novos forros, pintura, divisórias e atualização das instalações elétricas.

Para a transformação da antiga edificação em um ambiente moderno e preparado para as práticas pedagógicas inovadoras, mais de 800 m² de forros estão sendo instalados, 476 m² de drywall, além de uma extensão superior a 1.000 m² de nova pintura. Além de salas de aula, a escola contará com Projeto Mãos na Massa, salas de recursos e de classe especial, biblioteca, refeitório, secretaria, banheiros.

O projeto inclui também um centro esportivo e espaços para educação ambiental. O investimento na obra é de aproximadamente R$ 300 mil.

A construção do novo CMEI e Farol do Saber estão em fase de projeto. A escolha dos três homenageados que dão nome às unidades é um reconhecimento à contribuição da população negra curitibana à história da cidade.

Quadras cobertas: atividade física, convívio e aprendizagem

Para promover a prática esportiva entre os estudantes, estão em andamento a construção de quadras cobertas em sete escolas municipais. Essas estruturas oferecerão mais conforto e qualidade para a prática esportiva, uma demanda frequente de alunos, famílias e educadores.

As escolas beneficiadas são: Arapongas e Madre Maria dos Anjos (ambas no Pinheirinho), Carmen Salomão Teixeira (Bairro Novo), Cel. Durival Britto e Silva (Cajuru), Padre João Cruciani (Campo Comprido), Belmiro Cesar (Pinheirinho) e Raul Gelbeck (Boa Vista).

Embora as obras das quadras estejam em diferentes estágios, a previsão é que todas sejam concluídas ainda neste ano, totalizando um investimento de R$ 5,8 milhões por parte do município.