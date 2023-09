Empresas recrutam candidatos a vagas de emprego para pessoas com deficiência em Curitiba

Candidatos com diferentes qualificações passaram pelo Departamento dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (DPCD), no bairro Cristo Rei, nesta terça-feira (19/9). Elas estão atrás das cerca de mil vagas de emprego disponíveis no Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A promoção é da Prefeitura, por meio do DPCD e da Fundação de Ação Social (FAS), e faz parte da Semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Cerca de 30 empresas dos setores de serviços e comércio estão com equipes de recrutadores no local.

A multinacional inglesa de refeições industriais GRSA é uma das quatro organizações que estão participando pela primeira vez, ao lado de MadeiraMadeira (móveis e artigos para casa), Lojas Cem (de eletrodomésticos e móveis) e BRF (multinacional de alimentos).

“Temos 61 vagas para ajudante de cozinha, ajudante de limpeza, cozinheiro e cozinheiro júnior. Nós fazemos as entrevistas e em seguida identificamos, na organização, que ambientes da cozinha estão mais de acordo com as características de cada candidato”, explicou a coordenadora de Recursos Humanos, Juliana Lima.

Qualificação

Desempregado há 5 anos, o biólogo molecular e professor Marlus Bueno sonha trabalhar em um laboratório – como o DB Diagnóstico, onde deixou currículo – mas aceita trabalhar em outras colocações. “Está muito difícil conseguir colocação, por isso, aceito se aparecer oportunidade na área administrativa”, contou o candidato, que tem restrições de mobilidade e não pode ficar muito tempo de pé.

Já Daiara Santos Serpa Bragança torce para conseguir vaga na área administrativa. Surda, ela também tem dificuldade para conseguir trabalho. Ela foi desligada do último emprego há cerca de 1 mês, quando a farmácia onde atuava precisou enxugar o quadro de funcionários e ela foi cortada. “Tenho um filho de 5 anos e preciso também preciso ajudar minha mãe”, explicou a candidata, que também espera voltar a estudar a fazer faculdade.

Serviço: Mutirão de Emprego – DIA D – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS

Data: terça-feira (19/9)

Local: Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD)

Endereço: Rua Schiller 159 – Cristo Rei

Horário: 9h às 16h