Olá

Olá você

Vamos iniciar nossa conversa sob o olhar da inteligência artificial.

Acompanhar o dia a dia dentro de uma Realidade Física abraçada à Realidade Virtual, apresenta suas informações sem emoção, mas conversa com a gente, tem mais paciência, sempre disponível. Convista de que viverá eternamente. Deve imaginar o acúmulo de padrões numa velocidade cada vez maior.

Nós humanos até podemos nos multiplicar, respeitando sempre os nove meses convencionais e, depois, alguns bons anos para ter autonomia e vida própria.

A partir daí, com todos os sentimentos, stress e capacidade; vamos conversar, pensa,r buscar informações, conhecimento, esclarecimentos.

Para viver:

Viver na condição de Iguais desiguais.

O mundo sempre enfrentou conflitos pela sua ganância e sede de dominação. Homem civilizado, racional – fazendo Guerras, perseguições – maltratando e submetendo semelhantes a condições de dependentes.

Guerras monstruosas, dia a dia com aberrações (que assisto triste).

Conflitos superando e dificultando convívios.

Semelhantes submetidos a escravidão. Maltratado.

Veja o Afeganistão, por exemplo. Alguém como Bin Laden, um psicopata toma o poder com ajuda do dito mundo civilizado. Ali, destrói,sustenta conflitos, ódios, querendo mais e mais.

Infinito.

Não está lá o presidente americano Biden, bonzinho. Desde jovem no poder. Hoje, debilitado,caindo pelos salões e portentosas escadarias, Em meio ao portentoso e extremo conforto, não larga o osso. E quer mais.

Uma riqueza cada vez mais concentrada que empurrou mais de 100 milhões a deixarem seu país de origem. E não é como aqui no Brasil, onde algumas pessoas procuram países mais desenvolvidos para viver melhor.

Eles fogem da fome, da miséria, da submissão, da turtora e de guerras entre iguais.

Metade da população do Afeganistão enfrenta fome extrema.

Um em cada 74 pessoas já foi obrigada a sair do país.

Mais da metade da população depende de ajuda para sobreviver, para se manterem vivos.

Desnutrido e desiludidos; sem esperança, muitos sustentam costumes e religiões como uma tábua de salvação.

Lembra cenas de pessoas se pendurando no trem de pouso do avião amaricano. Ir para onde dependurados ali? Para morte certa.

Motivo? Todos! Mas principalmente a necessidade de fugir, sair. Desespero de quem vive uma condição deplorável.

Até o clima. A seca com ondas de calor tão intensa que causa naturalmente incêndios nas poucas florestas. Chuvas de verão fortes causando inundações em casas, cidades, estradas e fazendas.

Mulheres e meninas sem escolas, sem emprego, sem vida própria. Sem um homem não podem sair de casa.

Meninas- crianças de 12-13 anos usadas como objeto. como escravas sexuais, forçadas a se casar, se juntar a meninos violentos “educados” sob a violência das armas.

Mais da metade da população (Total de 40 a 50 milhões de pessoas) precisa de apoio. Miséria e fome. Seis milhões de refugiados. Assentamentos improvisados ​​- condições sub humanas. E mais: temperaturas congelantes do inverno, depois calor escaldante.

Sobre ajudas, a ONU informou ter destinado mais de US$ um bilhão em 2022. Distribuídos como? Para quem? Uma história marcada por invasões e conflitos, tanto internos quanto externos. Pobreza, violência, instabilidade política, onde nem se conhece direitos humanos. Iguais desiguais.

Em meio às estepes e os desertos, apenas 2% de florestas.

Agricultura e pecuária de subsistência. Mas, é maior produtor mundial de ópio, usado para fabricar heroína.

Este é o mundo que temos. Pouco vemos, mas permite tudo. Tudo assim como? Até onde? Até quando?

Vamos sustentar a propagação destas informações e assim poder viver, para criticar, comentar e continuar conscientes e racionais. Sem esquecer, no entanto a importância do amor, da busca do elogiar; agradecer mais um dia. Agradecer a possibilidade de mais um dia bem alimentado e saudável.

Agradecer sempre. Como e onde estivermos.

Privilegiados de estar aqui falando livre e ter você ouvindo.

Esta é a nossa parte, a nossa colaboração no dia de hoje,falando contigo daqui, nesta reflexão, vivo, feliz e racional. Até!

E A.I.? Inteligência Artificial!

Olá você.

A partir de agora vamos nos juntar para navegar entre

Artificial intelligence (A.I)

Natural Intelligence (N.I)

A realidade do mundo que nos cerca em contraponto ou complemento ao olhar da inteligência artificial.

Acompanhar o dia a dia com a inteligência natural, dentro da sensibilidade de nossa original e orgânica Realidade Física alinhada à poderosa e novíssima Realidade Virtual.