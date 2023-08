08 de Agosto – Dia nacional do combate ao colesterol

O colesterol é um tipo de gordura produzido pelo nosso corpo, cerca de 70%, e desempenha algumas funções importantes para o nosso organismo. E os outros 30% aproximadamente são consumidos através da nossa alimentação.

Primeiro quero deixar claro que nem toda gordura é ruim, se consumidas de forma equilibrada e correta, elas trazem vários benefícios ao nosso organismo.

Existem 3 tipos de colesterol circulando no sangue, mas vamos falar dos mais conhecidos o HDL conhecido como “colesterol bom” e o LDL conhecido como “colesterol ruim”. O colesterol é uma substância necessária para o funcionamento do nosso organismo, porém torna-se um vilão quando o nível de “colesterol ruim” o LDL, dentro do sangue ultrapassa as necessidades orgânicas, isso porque o excesso deste tende a acumular-se nas paredes das artérias, formando placas de gordura. E aí o perigo: essas placas de gordura podem “entupir” as artérias, levando a complicações consideradas um importante fator de risco para doenças cardiovasculares (do coração) e circulatórias que por sua vez tem um dos maiores índices de mortalidade no Brasil e no mundo. Já o “colesterol bom” o HDL é facilmente eliminado pelo organismo por isso não prejudica a saúde.

O colesterol é encontrado em alimentos de origem animal todas as carnes, lingüiça, salsicha, salame, presunto, os frutos do mar, os miúdos, a gema do ovo, o leite e seus derivados (manteiga, iogurte, coalhada, queijos, creme de leite, chantilly) contém colesterol.

Mas os alimentos que realmente fazem aumentar os níveis de colesterol e devemos tomar cuidado são os que contem gorduras saturadas e hidrogenadas encontradas em produtos industrializados como bolos, bolachas recheadas, chocolates, sorvetes, maionese, preparações a base de coco, azeite de dendê, alimentos cremosos, os fast foods e o autoconsumo de carboidratos.

Agora para evitar que o colesterol aumente mantenha uma dieta saudável, rica em fibras, alimentação mais natural possível, evite alimentos gordurosos como frituras, carnes gordas, retire a gordura visível das carnes, prefira leite e iogurte desnatado, queijos magros, leia os rótulos das embalagens evitando as gorduras saturadas e hidrogenadas, evite o cigarro e bebidas alcoólicas, cuide com o excesso de peso e pratique atividade física.

O colesterol alto é uma doença silenciosa, e não é restrito apenas as pessoas com excesso de peso, portanto fique de olho! Os níveis de colesterol devem ser dosados mesmo em crianças e adolescentes. Mantenha um acompanhamento com seu médico ou cardiologista e uma alimentação balanceada com o auxílio de um nutricionista.