Fim de semana do Dia dos Pais tem corrida, caminhadas, piscina e brincadeiras; tudo de graça

No fim de semana em que se comemora do dia dos pais, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece uma programação repleta de atividades gratuitas. As caminhadas Curitiba Viva Bem, a Corrida Infantil Família Folhas e as atividades de lazer nos bairros prometem agitar a cidade e unir as famílias. Também tem o Viva o Sábado, onde os pais e filhos podem aproveitar as piscinas aquecidas e outras atividades físicas em unidades da Prefeitura abertas ao público gratuitamente.

Caminhadas Curitiba Viva Bem

No sábado (12/8), a partir das 8h30 da manhã, a Smelj vai oferecer caminhadas com percursos leves, de 4 km de distância (aproximadamente uma hora de duração). Serão 13 locais de saídas espalhados pelas regionais da cidade. As inscrições para participar serão feitas diretamente no dia e locais de saídas.

Nesta edição, os passeios contam com o apoio dos mercados Verde Mais e três lojas da rede serão locais de saídas para a caminhada.

Locais de largada e inscrição

BAIRRO NOVO – Parque Lago Azul (Rua Colomba Merlin, 831)

BOA VISTA – Verde Mais Cabral (Avenida Anita Garibaldi, 1.060)

BOQUEIRÃO – Verde Mais Hauer (Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1.315) e Verde Mais Xaxim (Rua Francisco Derosso, 481)

CAJURU – Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

CIC – CIE-CIC (Rua Sebastião Ribeiro Batista, 165)

MATRIZ – Verde Mais Cabral -(Avenida Anita Garibaldi, 1.060)

PINHEIRINHO – CEL Zumbi dos Palmares (Rua Lothário Boutin, 289), CEL Rua da Cidadania do Pinheirinho (Avenida Winston Churchill, 2.033) e Igreja São Miguel (Rua Padre Manuel da Nóbrega, 1.575)

PORTÃO – Rua da Cidadania do Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700)

SANTA FELICIDADE – Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213)

TATUQUARA – Rua da Cidadania Tatuquara (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100)

Corrida Infantil Família Folhas

No domingo (13/8), a partir das 8h, a 3ª etapa da Corrida Infantil 2023 – Família Folhas vai agitar o estacionamento da BR-277 no Parque Barigui. São esperados cerca de duas mil crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, para participar da corrida gratuita promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

A primeira largada será às 8h e em caso de chuva a prova poderá ser suspensa e adiada. Os circuitos das corridas serão no estacionamento e haverá provas de 4 km, 3 km, 2 km, 1,5 km, 1 km e 600 metros, para os mais novos.

No domingo também será montada a Arena Kids, espaço aberto para crianças de até 9 anos, com atividades pré desportivas voltadas ao atletismo.

Para brincar na Arena Kids as inscrições são realizadas na hora, das 8h às 9h. O público máximo é de 500 crianças, garantindo a qualidade do atendimento e segurança. Ao final da Arena Kids, todas as crianças fazem uma pequena corrida e recebem medalhas.

Outras atrações de sábado (12/08)

ATIVIDADES REGIONAIS

Regional Matriz

No sábado, das 9h às 13h, haverá o Lazer na Rua XV, com atividades lúdicas que promovem a interação entre todas as idades. As ações estarão concentradas no trecho entre a Praça Osório e a Alameda Dr. Muricy.

Regional Cajuru

Das 8h às 10h e das 13h às 15h, no Parque Olímpico do Cajuru, haverá aulas de BMX do Programa E+E=10 para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculados no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br

Das 15h às 16h, o horário é voltado para a experimentação da pista pelas pessoas sem experiência no esporte. É permitida a prática com bicicleta e equipamentos próprios, desde que sejam aprovados pelo professor antes da prática. O professor instruirá a parte da pista em que a prática será permitida. Não há empréstimo de bicicletas e materiais neste horário. Não necessita inscrição prévia.

Das 10h às 12h e das 16h às 18h a pista é liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade, com supervisão de um professor da Smelj. É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados e luvas fechados. Cada pessoa deve levar sua garrafa de água.

O Centro da Juventude Audi/União (Rua João Henrique Hoffmann, 125 – Uberaba) vai ficar aberto das 8h às 12h com o Cejuv em Ação. Haverá empréstimo das quadras para atividades esportivas, atendimento do Raia Livre – programa com objetivo de expandir o atendimento aos adultos que passaram pelo curso de natação nos espaços da Prefeitura – e aulas de hidroginástica.

Regional Boqueirão

O CEL Vereador João Derosso (Rua Ana Lopos Canet, 4, Xaxim) e o Centro da Juventude Eucaliptos (Rua Pastor Antônio Polito, 2.200, Alto Boqueirão) estarão abertos para a comunidade, com empréstimo de materiais esportivos, quadra poliesportiva, oferta de atividades recreativas, como jogos gigantes, perna de pau, mesa de pingue-pongue, tênis de campo e voleibol. As atividades começam às 8h e vão até as 17h.

Viva o Sábado

Até o fim do ano, todos os sábados, os curitibanos poderão aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura no programa Viva o Sábado.

As piscinas ficarão disponíveis das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam mesmo no frio, já que todas são aquecidas

CONFIRA AQUI os locais das atividades do Viva o Sábado

Outras atrações de domingo (13/8)

ATIVIDADES REGIONAIS

Regional Matriz

Nas Arcadas do São Francisco tem o Lazer nas Arcadas, ao lado da Feira do Largo da Ordem, das 9h às 13h, para todas as idades, com orientação dos profissionais da Smelj.

Regional Cajuru

Das 8hàs 13h a pista de BMX, no Parque Olímpico do Cajuru (Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, s/n), será liberada para treinamentos de pilotos com experiência na modalidade.

É obrigatório o uso de capacete fechado, calça, camiseta manga longa, calçados fechados e luvas fechadas. Cada pessoa deve trazer sua garrafa de água. Moradores de Curitiba e região devem se cadastrar no portal curitibaemmovimento.curitiba.pr.gov.br

Para quem é de outra região e pretende treinar é obrigatório o contato prévio no (41) 99547-1551 (somente mensagens). A Associação de BMX de Curitiba fará empréstimo de bicicletas e materiais mediante solicitação antecipada, através do telefone (41) 99970-3641.

No caso de chuva ou pista molhada as atividades são suspensas.

Lazer no Parque

Das 14h às 17h30, a diversão será em seis pontos de Curitiba: parques Barigui, Atuba, Lago Azul, Náutico, no Parque Natural Linear Yberê, no Campo de Santana, além da Praça Afonso Botelho.

No Barigui, as atividades serão no gramado ao lado do Salão de Atos. No Parque Náutico, vão se concentrar ao lado da Academia ao Ar Livre. No Parque Atuba, no espaço ao lado da Guarda Municipal. No Lago Azul, no campo de futebol. No Parque Natural Yberê, as atividades serão feitas próximo da pista de skate e das quadras de areia.

Neste fim de semana também acontece as finais dos jogos de futebol de duplas entre pais e filhos no Parque Barigui

Entre as opções para diversão das famílias haverá cama elástica, jogos de tabuleiro gigante (dama, trilha e jogo da velha), mesas de pingue-pongue, pinturinha no papel kraft, circuito infantil de habilidades em bicicletas, entre outras atividades.

Quer torcer pelos curitibinhas? Confira onde ir

Torneio CIE CIC Voleibol Sub 15 CIC – 12/8 – 08h às 18h

CIE CIC (R. Sebastião Ribeiro Batista, 165 – CIC)

Entrada franca

Torneio de Futsal Sub 17 Portão – 12/08 – 09h às 13h

Rua da Cidadania Fazendinha (Rua Carlos Klemtz, 1.700 – Fazendinha)

Entrada franca

Torneio de Basquete Agosto Jovem 3X3 Boqueirão – 12/08 – 13h30 às 17h30.

Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Entrada franca

As atividades esportivas, físicas e de lazer da Prefeitura fazem parte da política pública Curitiba Viva Bem, uma das principais agendas da gestão do prefeito Rafael Greca, assim como a mobilidade urbana, sustentabilidade, empreendedorismo de impacto, cultura da inovação como processo social e cidade educadora. A importância da saúde e bem-estar para os curitibanos motivou a Prefeitura a mobilizar todas as áreas da gestão pública, que estão ampliando as ações de forma conjunta através do Curitiba Viva Bem.