“Concurso de fotos da Urbs celebra os 60 anos da empresa e premia os melhores registros do transporte coletivo e áreas de atuação”

Concurso de Fotos da Urbs: Celebre os 60 anos da empresa!

A Urbanização de Curitiba (Urbs) está promovendo um concurso de fotos para celebrar seus 60 anos de história. As três melhores fotos relacionadas ao transporte coletivo e às demais áreas de atuação da empresa serão premiadas. O concurso acontece até o dia 31 de agosto e os resultados serão divulgados na segunda semana de setembro.

Como participar do concurso?

Para participar, basta enviar sua fotografia pelo Instagram oficial da Urbs, o @urbs_curitiba. As fotos serão avaliadas em uma enquete pública no Instagram da Urbs, que acontecerá de 4 a 8 de setembro.

Prêmios incríveis!

O primeiro lugar receberá um guarda-chuva exclusivo da loja #CuritibaSuaLinda. O segundo lugar ganhará dois bilhetes da Linha Turismo e o terceiro lugar será premiado com uma caneca da loja #CuritibaSuaLinda.

Uma oportunidade para mostrar sua criatividade!

O objetivo do concurso é inspirar a população a usar a criatividade para celebrar as seis décadas da Urbs. Envie fotos que representem as áreas gerenciadas pela empresa e mostre seu talento!

A história da Urbs

A Urbs foi fundada em 1963 como Companhia de Urbanização e Saneamento, atuando na área de infraestrutura urbana, obras, paisagismo, iluminação e habitação. A empresa teve um papel fundamental na implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Em 1980, a Urbs se tornou uma Sociedade Anônima e passou a ser responsável pelo planejamento, operação e fiscalização do transporte coletivo. A partir de então, a empresa se destacou pela qualidade técnica e desenvolveu projetos inovadores, como o sistema de canaletas exclusivas para ônibus, conhecido como Bus Rapid Transit (BRT).

Inovação e mobilidade

Com 1.080 funcionários, a Urbs tem se dedicado nos últimos anos ao desenvolvimento de soluções na área de mobilidade. Foram criadas novas linhas e eixos de transporte, implantado o estacionamento regulamentado digital e implementados novos meios de pagamento para os usuários de ônibus.

A empresa também está trabalhando no projeto de eletrificação da frota de ônibus e táxis, com a previsão de que até 2030, 30% dos veículos sejam de emissão zero. A meta é alcançar 100% de veículos elétricos até 2050.

